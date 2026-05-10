WSJ: Το Ισραήλ κατασκεύασε μυστική βάση στο Ιράκ για επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Το Ισραήλ φέρεται να δημιούργησε μια μυστική στρατιωτική εγκατάσταση στην έρημο του Ιράκ, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την υποστήριξη της αεροπορικής εκστρατείας του κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται αξιωματούχοι των ΗΠΑ και άτομα με γνώση των επιχειρήσεων, βάση κατασκευάστηκε λίγο πριν την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, με γνώση των ΗΠΑ, και λειτουργούσε ως κόμβος logistics για την ισραηλινή πολεμική αεροπορία, ενώ φιλοξενούσε και ειδικές δυνάμεις.

Παράλληλα, είχαν αναπτυχθεί ομάδες έρευνας και διάσωσης για την περίπτωση κατάρριψης ισραηλινών πιλότων, χωρίς όμως να υπάρξει τέτοιο περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η βάση παραλίγο να αποκαλυφθεί στις αρχές Μαρτίου, όταν Ιρακινοί στρατιώτες στάλθηκαν στην περιοχή έπειτα από αναφορές για ύποπτη στρατιωτική δραστηριότητα.

Η ισραηλινή πλευρά φέρεται να απέτρεψε την προσέγγισή τους με αεροπορικά πλήγματα, ενώ Ιρακινός στρατιώτης σκοτώθηκε κατά την επιχείρηση.

Η ιρακινή κυβέρνηση είχε τότε καταδικάσει το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το «μη συντονισμένη και μη εγκεκριμένη επιχείρηση», ενώ αργότερα κατήγγειλε στον ΟΗΕ ξένη στρατιωτική δράση στην περιοχή, αποδίδοντάς την στις ΗΠΑ, κάτι που η Ουάσινγκτον αρνήθηκε.

Πόλεμος στο Ιράν: Επιχειρήσεις, ρόλος των ΗΠΑ και στρατηγική σημασία

Η ύπαρξη της βάσης θεωρείται ότι έδωσε στο Ισραήλ σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα, καθώς του επέτρεψε να βρίσκεται πιο κοντά στο πεδίο των επιχειρήσεων κατά του Ιράν, σε απόσταση περίπου 1.000 μιλίων.

Η εγκατάσταση, χρησιμοποιήθηκε επίσης για την ταχύτερη αντίδραση σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις διάσωσης.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας, η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε χιλιάδες πλήγματα σε ιρανικούς στόχους, ενώ οι δυνάμεις της είχαν αναπτύξει και ειδικές μονάδες για επιχειρήσεις κομάντο σε εχθρικό έδαφος.

Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις πληροφορίες, ενώ η ιρακινή πλευρά εξακολουθεί να μην επιβεβαιώνει αν γνώριζε την ύπαρξη της βάσης.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η περιοχή της δυτικής ερήμου του Ιράκ έχει χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν από στρατιωτικές και ειδικές δυνάμεις λόγω της απομόνωσης και της δυσκολίας πρόσβασης.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές, τέτοιου είδους προσωρινές προωθημένες βάσεις δεν είναι ασυνήθιστες σε μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς επιτρέπουν ταχύτερη αντίδραση και καλύτερη επιχειρησιακή κάλυψη σε απομακρυσμένα μέτωπα.