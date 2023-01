Walter Cunningham: Ο τελευταίος αστροναύτης του Apollo 7 πέθανε σε ηλικία 90 ετών

Ο Αμερικανός αστροναύτης Walter Cunningham, τελευταίος της πρώτης αποστολής της Nasa που μεταδόθηκε ζωντανά, πέθανε σε ηλικία 90 ετών.

Το Apollo 7 ήταν μια επανδρωμένη αποστολή 11 ημερών το 1968. Άνοιξε το δρόμο για την προσεδάφιση στο φεγγάρι από το Apollo 11 λιγότερο από ένα χρόνο αργότερα.

Η Nasa επιβεβαίωσε τον θάνατο του Κάνινγκχαμ και δήλωσε ότι ήταν «καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία του προγράμματος της προσελήνωσης».

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε ότι πέθανε σε νοσοκομείο του Χιούστον την Τρίτη από φυσικά αίτια «μετά από μια πλήρη και ολοκληρωμένη ζωή».

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την απέραντη υπερηφάνεια μας για τη ζωή που έζησε και τη βαθιά ευγνωμοσύνη μας για τον άνθρωπο που ήταν πατριώτης, εξερευνητής, πιλότος, αστροναύτης, σύζυγος, αδελφός και πατέρας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η Nasa, η διαστημική υπηρεσία των ΗΠΑ.

«Ο κόσμος έχασε άλλον έναν αληθινό ήρωα και θα μας λείψει πολύ», ανέφερε.

Ο Κάνινγκχαμ γεννήθηκε στο Κρέστον της Αϊόβα και πήρε μεταπτυχιακό στη φυσική από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες. Ενώ εργαζόταν ως απλός πολίτης εκείνη την εποχή, ήταν ένας από τους τρεις αστροναύτες που επιλέχθηκαν για την πρώτη επανδρωμένη διαστημική πτήση στο πλαίσιο του προγράμματος Apollo.

Ως πιλότος της σεληνάκατου του Apollo 7, συνοδευόταν από τον πλοίαρχο του Πολεμικού Ναυτικού Walter Schirra και τον ταγματάρχη της Πολεμικής Αεροπορίας Donn Eisele.

Είχε υπηρετήσει προηγουμένως στο Πολεμικό Ναυτικό και τους Πεζοναύτες των ΗΠΑ και πέταξε σε 54 αποστολές με μαχητικό αεροσκάφος πάνω από την Κορέα, αποχωρώντας με τον βαθμό του συνταγματάρχη.

Αφού αποσύρθηκε από τη Nasa το 1971, έγινε δημόσιος σχολιαστής και ραδιοφωνικός παρουσιαστής. Σύμφωνα με το BBC υπήρξε επίσης αρνητής της κλιματικής αλλαγής που προκαλείται από τον άνθρωπο, παρά τη συναίνεση των επιστημόνων ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που έχει συμβάλει στην αύξηση της μέσης θερμοκρασίας στη Γη.

Σε συνέντευξή του για τη Nasa το 1999, περιέγραψε τη νοοτροπία του κατά τη διάρκεια της θητείας του ως αστροναύτης. «Είμαι από τους ανθρώπους που δεν κοίταξαν ποτέ πίσω», είπε. «Πάντα κοιτούσα το μέλλον. Δεν ζω στο παρελθόν», ανέφερε.

H NASA τον αποχαιρέτισε με ένα συγκινητικό βίντεο

