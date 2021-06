Βίντεο με αστυνομικό που γονατίζει πάνω στο λαιμό ενός Ρομά που αργότερα κατέληξε στο ασθενοφόρο, κάνει το γύρο των social media, κάνοντας πολλούς να μιλούν για «Τζορτζ Φλόιντ της Τσεχίας».



Το βίντεο έχει ημερομηνία καταγραφής 19 Ιουνίου. Δείχνει τρεις αστυνομικούς στο Τεπλίτσε, πόλη στα βόρεια της Τσεχίας, να συλλαμβάνουν τον άνδρα. Ο ένας κρατά τα πόδια του, ο δεύτερος φαίνεται να γονατίζει πάνω στον λαιμό του ενώ ο τρίτος προσπαθεί να του περάσει χειροπέδες, εν μέσω αποδοκιμασιών από περαστικούς.

«Τον πνίγουν» ακούγεται μια γυναίκα να λέει. «Είναι η δουλειά τους» ακούγεται να απαντά μια ανδρική φωνή που υπερασπίζεται την αστυνομική παρέμβαση. «Μείνε κάτω, μη σηκώνεσαι» φέρεται να συμβουλεύει ένας τρίτο Ρομά τον συλληφθέντα.

Ο Γιόζεφ Μίκερ, ακτιβιστής και επικεφαλής της Ρομά κοινότητας της Τσεχίας, τόνισε για τον νεκρό: «Μου είπαν πως λεγόταν Στάνισλαφ και ήταν περίπου 40 χρόνων. Ζούσε στον δρόμο, όμως δούλευε ως φύλακας σε σούπερ μάρκετ της περιοχής. Όταν είδε κάποιον να καταστρέφει αυτοκίνητο, παρενέβη. Φτάνοντας η αστυνομία και θεωρώντας πως ήταν εκείνος ο δράστης, τον έριξε κάτω» λέει ο ίδιος.

Το οπτικό υλικό του επεισοδίου οδήγησε πολλούς Τσέχους να συγκρίνουν το θάνατο του 40χρονου με εκείνον του Τζορτζ Φλόιντ, έναν και πλέον χρόνο πριν στη Μινεάπολη. Και στη δική του περίπτωση, ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν γονάτισε στο λαιμό του για αρκετά λεπτά, κατά τη διαδικασία σύλληψής του, παρότι ο Φλόιντ διαμαρτυρόταν πως δεν μπορούσε να πάρει ανάσα.

Romani man dies after Czech Police kneel on his neck, they say drugs caused his death. Romani activists see parallels to George Floyd #GeorgeFloyd #Romani #murder #Czechrepublic #romea #police

