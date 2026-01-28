Τροχαίο στη Ρουμανία: Οι πρώτες εκτιμήσεις - Ευθύνεται ο οδηγός ή μπλόκαρε το τιμόνι;

Οι επτά σοροί των θυμάτων του τροχαίου δυστυχήματος με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία ταυτοποιήθηκαν και βρίσκεται σε εξέλιξη, ο σχεδιασμός του επαναπατρισμού τους.

Αναφορικά με το τι προκάλεσε το πολύνεκρο τροχαίο, τέθηκε μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο να υπήρξε πρόβλημα στο lane assist. Ο γιατρός Δημήτρης Κούκουλας, ο οποίος ήλθε σε επαφή με τραυματία, ανέφερε στην εκπομπή NEWSROOM, πως ένας από τους επιζώντες, που νοσηλεύεται σε καλύτερη κατάσταση, περιέγραψε ότι κατά τη διάρκεια προσπέρασης, μπλόκαρε το τιμόνι, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο του βαν.

Ο πραγματογνώμονας για τροχαία ατυχήματα, Παναγιώτης Μαδιάς, μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105,8, ανέφερε, ότι: «Ως μηχανολόγος και ως ερευνητής στη μακρόχρονη πορεία μου, ξέρω ότι τα σημερινά αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ ασφαλή, έχουν δικλείδες ασφαλείας. Δεν πιστεύω ότι υπήρξε ούτε αστοχία υλικού, αυτή είναι η εκτίμησή μου, ούτε κάποιο κάποια μηχανολογική βλάβη. Κάτι έγινε. Άρα αποκλείοντας όλα αυτά, κατά συνέπεια πάμε στον άνθρωπο».

Όπως εξηγεί ο Π. Μαδιάς: «Άνθρωπος είναι ο καθένας, κάτι μπορεί να συνέβη. Σε αυτό θα μας βοηθήσουν οι ιατροδικαστικές εκθέσεις που θα ακολουθήσουν».

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Το κρίσιμο σημείο, σύμφωνα με τον Π. Μαδιά

Η εκτίμησή του είναι ότι «η υπέρβαση, η προσπέραση έναντι του ομορρόπως κινούμενου βυτιοφόρου λευκού που είδαμε ήταν επιτυχής και μάλλον εκεί κατευθύνομαι, ότι δεν ήλθε σε επαφή. Με επιφύλαξη το λέω. Θα μπορούσε να είχε συμβεί αυτό, αλλά είναι προφανές. Μπλέκονται τα πράγματα ακόμη περισσότερο άμα δεν συνέβη η πρωτογενής επαφή με το ομορρόπως κινούμενο».

«Μετά βλέπουμε μία επιτυχή υπέρβαση και αμέσως μετά την επιτυχή προσπέραση, ενώ θα έπρεπε να επανέλθει στο κανονικό του ρεύμα, βλέπουμε τους εμπρόσθιους, αν το πάμε καρέ καρέ το βίντεο, θα δούμε ότι ο εμπρόσθιος τουλάχιστον διευθυντήριος τροχός, κυρίως ο δεξιός που φαίνεται, είναι σε παράλληλη διάταξη με τον άξονα του οδοστρώματος, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είχε στρίψει δεξιά για να επανέλθει στον κανονικό του ρεύμα, αφενός μεν. Από την άλλη μεριά, βλέπουμε ότι κινείται σε παρατεταμένο χρόνο δυόμιση με τρία δευτερόλεπτα μπροστά, διαγώνια και αριστερά σε σχέση με την αρχική του κατεύθυνση, κατευθυνόμενο κατευθείαν στα χωράφια. Αν δεν υπήρχε το αντίθετο κινούμενο όχημα, αυτό είναι ένα μεγάλο σκεπτικό που ίσως μας βοηθήσει ακόμη καλύτερα, αν δεν υπήρχε, το βανάκι θα πήγαινε κατευθείαν στα χωράφια. Βλέπουμε ξαφνικά ελάχιστο χρόνο πριν τη μετωπική και έκκεντρη αυτή σφοδρότατη σύγκρουση τον εμπρόσθιο πάλι δεξιό τροχό, αντί να διευθύνεται δεξιά, στρίβει αριστερά. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Τι έγινε; Κάτι έγινε. Οδεύει προς το θάνατο. Πάει κατ’ ευθείαν στο Χάρο. Πάει κατευθείαν στη μετωπική» πρόσθεσε.

Κατευθυνόμαστε προς αυτή την εκτίμηση, του ανθρώπινου παράγοντα, σύμφωνα με τον κ. Μαδιά, που υπογράμμισε, ότι: «Όμως ήθελα να σας πω οι πληροφορίες μου, που έχω και από τη Ρουμανία, υπάρχει μία φήμη ότι αυτός ο δρόμος είναι δρόμος καρμανιόλα, ο δρόμος του χάρου. Δεν έχει ούτε μπάρες ασφαλείας. Δεν έχει ούτε καν έρεισμα, αυτό το εναπομείναν τμήμα του οδοστρώματος».

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: Οι πιθανότητες για πρόβλημα στα λάστιχα

Για το ενδεχόμενο να ευθύνεται πρόβλημα στα λάστιχα, απάντησε: «Εάν υποθέσουμε ότι έγινε ρήξη, κλατάρισμα ας πούμε ελαστικού, όλος ο μηχανισμός της εκτροπής δεν παραπέμπει σε αυτή την κατεύθυνση αφενός μεν και αφετέρου θα είχαμε ίχνη πλάγιας ολίσθησης, χαρακιές πάνω στο οδόστρωμα που θα το είχαν δει οι επιληφθέντες αστυνομικοί οι Ρουμάνοι και θα μας το έλεγαν».

«Αν ξαναδείτε και προσέξτε το βίντεο», συνέχισε, «γιατί είχε λίγο περιθώριο 40 με 50 εκατοστά δεξιά ο οδηγός του φορτηγού να ελιχθεί, δεν ελίχθη και δεν έκανε κανέναν αποτρεπτικό ελιγμό. Πήγε κατευθείαν πάνω στον κινούμενο στόχο. Σου λέει, "αυτός έρχεται κατά πάνω μου, θα τον σκοτώσω. Αυτός φταίει, θα τον σκοτώσω". Υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό. Έμαθα ότι είχαν πληροφορίες αρχικά να μπουν ελικόπτερα για να μεταφέρουν τους βαριά τραυματισμένους στα νοσοκομεία και δεν πέταξαν τα ελικόπτερα από τις κρατούσες καιρικές συνθήκες. Κακοκαιρία και αέρας, μάλιστα 8 μποφόρ. Έτσι πληροφορήθηκα. Μήπως υπήρξε μία μεγάλη ριπή ανέμου; Θα μπορούσε».

Ακολούθως, ο πραγματογνώμονας, Κωνσταντίνος Χασιώτης, υποστήριξε ότι «δεν φαίνεται να έχει πάθει κάτι το όχημα».

Πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία: «Δεν φαίνεται καμία επιπόλαιη αντίδραση», λέει ο Κ. Χασιώτης

Πιο αναλυτικά, είπε στον ΣΚΑΪ ότι ο οδηγός ολοκλήρωσε μια διαδικασία προσπέρασης εκ του ασφαλούς και μάλιστα ενεργοποίησε το δεξί φλας. Εκείνη τη στιγμή, συνετά πήγε να τοποθετηθεί στο ρεύμα κυκλοφορίας του. Ωστόσο, αντί να επιστρέψει πλήρως στη λωρίδα του, κινήθηκε πάνω στη διακεκομμένη διαγράμμιση. Όπως προκύπτει από το βίντεο, «δεν δείχνει να έχει πάθει κάτι το αυτοκίνητο».

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο το βαν να είχε επαφή με όχημα στα δεξιά πριν από τη σύγκρουση, ο Κ. Χασιώτης απάντησε ότι: «Πάλι από κάποια αποκομμένα καρέ που έχετε κάνει, δεν φαίνεται να έχει επαφή στη δεξιά του πλευρά καθόλου - ούτε από το φτερό, ούτε από το φανάρι, ούτε από τον τροχό».

Όπως τόνισε, «δεν φαίνεται καμία επιπόλαιη ή βίαιη αντίδραση. Το όχημα κινείται ομαλά στον δρόμο, μπαίνει επίσης ομαλά στο ρεύμα κυκλοφορίας του, δεν ολοκληρώνει όμως τη διαδικασία και παρεκκλίνει εκ νέου προς τα αριστερά.

Γιατί δεν μπορεί να μπλόκαρε το τιμόνι, σύμφωνα με τον Α. Ζωγράφο

Και ο πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης, Άρης Ζωγράφος, εξήγησε τον λόγο που δεν μπορεί να μπλόκαρε το τιμόνι.

Όπως περιέγραψε, το βαν, από τη στιγμή που ολοκληρώνει προσπέραση και ενεργοποιεί δεξί φλας για να επανέλθει στη λωρίδα του, αλλάζει ξαφνικά πορεία, ανάβει αριστερό φλας και κατευθύνεται κάθετα προς την αντίθετη κατεύθυνση, συγκρουόμενο πλαγιομετωπικά με νταλίκα. Πρόκειται, όπως επισημαίνει, για «τη χειρότερη δυνατή μορφή σύγκρουσης σε αυτοκινητόδρομο».

Πολύνεκρο στη Ρουμανία: Τα τρία πιθανά σενάρια

Τα τρία πιθανά σενάρια, που εξετάζει είναι:

απότομη απώλεια προσανατολισμού του οδηγού λόγω εσωτερικής κίνησης ή διαταραχής της γωνίας θέασης

αιφνίδια αστοχία μπροστινού ελαστικού

ισχυρή ριπή πλάγιου ανέμου που οδήγησε σε υπερδιόρθωση του τιμονιού

