Τροχαίο στη Ρουμανία: Αύριο η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ - Σώθηκαν λόγω της θέσης τους στο βαν

Το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι επέζησαν του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του υπουργείου Υγείας θα αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας το πρωί της Πέμπτης με προορισμό τη Ρουμανία, προκειμένου να παραλάβει τους τρεις τραυματίες και να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.

Μετά την επιστροφή τους στη χώρα, θα νοσηλευτούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Την ίδια ώρα, πηγές της ρουμανικής αστυνομίας αναφέρουν ότι οι τρεις επιζώντες κατάφεραν να σωθούν χάρη στη θέση που κάθονταν στο βαν κατά τη στιγμή του δυστυχήματος.

Συγκεκριμένα, βρίσκονταν στη δεξιά πλευρά του οχήματος, από τον συνοδηγό και πίσω, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες στο μπροστινό κάθισμα και στην τελευταία σειρά του βαν τραυματίστηκαν σοβαρά ή έχασαν τη ζωή τους.

Υπενθυμίζεται πως συνολικά στο βαν επέβαιναν εννέα άτομα, δύο στη θέση δίπλα στον οδηγό, τέσσερα στην επόμενη σειρά (σε τρεις θέσεις) και τρεις στην τελευταία σειρά.

Τροχαίο στη Ρουμανία: Σε κατάσταση σοκ ο οδηγός της νταλίκας - «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Σε σοκ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες και ο οδηγός της νταλίκας που συγκρούστηκε με το βαν, καθώς αδυνατεί να πιστέψει την τραγωδία που εκτυλίχθηκε μπροστά του.

Μιλώντας στο Libertatea για τις συνθήκες του δυστυχήματος, αναφέρθηκε στη σοκαριστική στιγμή που το βαν «καρφώθηκε» πάνω στην νταλίκα που οδηγούσε στον αυτοκινητόδρομο DN6.

«Οδηγώ νταλίκα 34 χρόνια και δεν έχω δει ποτέ στη ζωή μου κάτι παρόμοιο. Έχω διανύσει πάνω από 1.000.000 χιλιόμετρα και είναι η πρώτη φορά που συναντώ τέτοια κατάσταση» φέρεται να ανέφερε χαρακτηριστικά.