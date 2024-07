Τριπλή δολοφονία στη Βρετανία: Πρώην σύντροφος της 25χρονης ο βασικός ύποπτος

Πρώην σύντροφος της 25χρονης κόρης του παρουσιαστή του BBC είναι ο βασικός ύποπτος που αναζητά η αστυνομία για την τριπλή δολοφονία με βαλλίστρα.

Ο Κάιλ Κλίφορντ, 26 ετών, αναζητείται από χθες το βράδυ για τη φρικτή τριπλή δολοφονία των τριών γυναικών που έχει σοκάρει τη Βρετανία. Νεκρές είναι η σύζυγος και οι δύο κόρες του Βρετανού παρουσιαστή του BBC Τζον Χαντ και βρέθηκαν και οι τρεις δολοφονημένες στο σπίτι τους. Φαίνεται μάλιστα πως ο Κλίφορντ τις είχε δέσει, πριν τις εκτελέσει απάνθρωπα με βαλλίστρα.

Have you seen Kyle Clifford? 🚨



Following a triple murder in #Bushey yesterday (Tues 9 July) we're seeking Clifford in connection with the incident.



He could be in #Hertfordshire or North #London. He may be in possession of a crossbow, do not approach.https://t.co/7KonpBsLiB pic.twitter.com/C8nHkXLQy6 — Herts Police (@HertsPolice) July 10, 2024

Η Κάρολ, 61 ετών και οι κόρες της, η 28χρονη Χάνα και η 25χρονη Λουίζ βρέθηκαν βαριά τραυματισμένες και παρά τις προσπάθειες των διασωστών, κηρύχθηκαν και οι τρεις νεκρές επί τόπου.

The wife and two daughters of the BBC 5 Live racing commentator John Hunt, who are believed to be the victims of a triple crossbow murder, have been pictured



See the latest updates at the link below:https://t.co/WtTNXuoQaX? pic.twitter.com/aUSv8lBgRj — The Telegraph (@Telegraph) July 10, 2024

Rest in peace Carol, Hannah and Louise 🕊️

Deepest condolences to John

Absolutely, heartbreakingly tragic



“Victims of crossbow murders in Bushey, are family of BBC Radio 5 racing commentator John Hunt. The urgent police operation to locate Kyle Clifford continues” pic.twitter.com/0YLD4aSgyZ — *🪬* (@_______0______) July 10, 2024

BREAKING: Images have been released of Carol Hunt, 61, who was killed at a home in Bushey along with two of her daughters.



They are the family of BBC commentator John Hunt, the broadcaster is reporting. https://t.co/ZuShD32ASm



📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/3U1NF7xk9P — Sky News (@SkyNews) July 10, 2024

Police are hunting for Kyle Clifford, 26, in connection with the murders of three women. He may be armed with a crossbow but Sky News headlines call him a "nice, normal" bloke. Seriously? pic.twitter.com/6f631MhZWJ

— Dr Charlotte Proudman (@DrProudman) July 10, 2024

Καθώς η αστυνομία ερευνά την υπόθεση, βασικός ύποπτος από την πρώτη στιγμή θεωρείται ο - εξαφανισμένος έως τώρα - Κάιλ Κλίφορντ που ήταν ο σύντροφος της Λουίζ μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που το ζευγάρι είχε χωρίσει, όμως γείτονες ανέφεραν στα μέσα ενημέρωσης ότι η κοπέλα έδειχνε συντετριμμένη τις τελευταίες ημέρες. Ο Τζον Χαντ είναι σχολιαστής αγώνων στο BBC 5 και συνήθως μεταδίδει αγώνες ιππασίας.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι τρεις γυναίκες ήταν δεμένες πριν χτυπηθούν σε μια «στοχευμένη επίθεση» που μπορεί να περιλάμβανε και «άλλα όπλα». Τεράστιο ανθρωποκυνηγητό βρίσκεται σε εξέλιξη για να βρεθεί ο ύποπτος. Ελικόπτερα εντοπίστηκαν να κάνουν κύκλους στην περιοχή Χίλι Φιλντς του Ένφιλντ, στο βόρειο Λονδίνο, το απόγευμα της Τετάρτης, προτού η αστυνομία πραγματοποιήσει έφοδο σε ένα άδειο ακίνητο στην περιοχή. Λίγο αργότερα, ένα δημοτικό σχολείο της περιοχής αποκλείστηκε, αφού εκεί εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του υπόπτου.

Η αστυνομία προειδοποιεί ότι ο Κλίφορντ μπορεί να είναι ακόμα οπλισμένος και θεωρείται επικίνδυνος. Οι πολίτες καλούνται να μην τον πλησιάσουν και να καλέσουν την Άμεση Δράση εάν εντοπίσουν ίχνος του.

