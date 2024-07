Φρικτή τριπλή δολοφονία στη Βρετανία: Νεκρές οι κόρες και η σύζυγος παρουσιαστή του BBC από επίθεση με βαλλίστρα

Τρομακτική επίθεση με βαλλίστρα κοντά στο Γουότφορντ στη Βρετανία με τρεις γυναίκες νεκρές έχει σοκάρει τη Βρετανία από το απόγευμα της Τρίτης. Δράστης της φρικτής τριπλής δολοφονίας φέρεται να είναι ένας 26χρονος, oνόματι Kyle Clifford, τον οποίο αναζητούν οι Αρχές.

Σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, τα τρία θύματα της δολοφονίας στη Βρετανία είναι η σύζυγος και οι δύο κόρες του διάσημου σχολιαστή αγώνων του BBC Five Live, John Hunt, σύμφωνα με το BBC.

Have you seen Kyle Clifford? 🚨 Detectives investigating a triple murder in #Bushey yesterday evening (Tues 9 July) are actively seeking Clifford who is wanted in connection with the incident. He could be in #Hertfordshire or North #London https://t.co/2GuRTmAYjM pic.twitter.com/q790A1rlva

Το σκηνικό της φρίκης αντίκρισε ο ίδιος ο σχολιαστής, επιστρέφοντας στο σπίτι του, με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του να είναι σοβαρά τραυματισμένες. Λίγο αργότερα πέθαναν παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

These are the three women that were murdered by Kyle Clifford



Louise Hunt 25, Hannah Hunt 28 & their mother Carol 61.



The crossbow killer remains on the run. There are some absolutely despicable scumbags living among us pic.twitter.com/4Mslr6cFn9