Το τουρκικό μαχητικό ΚΑΑΝ έκανε την παρθενική του πτήση

Την παρθενική του πτήση πραγματοποίησε το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος 5ης γενιάς ΚΑΑΝ. Το πρωτότυπο του μαχητικού απογειώθηκε σήμερα (21/2) το πρωί από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Μούρτεντ της Άγκυρας.

Το KAAN σχεδιάζεται να ενταχθεί στο δυναμικό της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας το 2028.

Here's the official first flight footage of Türkiye’s 5th generation stealth fighter jet KAAN. pic.twitter.com/zibICbYtaI