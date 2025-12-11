Τουρκία: Συνελήφθη ο αρχισυντάκτης του Habertürk, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι

Ο αρχισυντάκτης του Habertürk στην Τουρκία, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της χώρας - Γιατί κατηγορείται

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ναρκωτικές ουσίες είναι ο αρχισυντάκτης του Habertürk στην Τουρκία, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και απομακρύνθηκε από το πόστο του στο ειδησεογραφικό μέσο.

Ο δημοσιογράφος από την Τουρκία θεωρείται ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των τουρκικών media. Σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ο Ερσόι συνελήφθη από τη Στρατοχωροφυλακή με κατηγορίες για «προμήθεια, κατοχή ή χρήση ναρκωτικών ουσιών» και για «παροχή χώρου για χρήση ναρκωτικών». Στην ίδια υπόθεση είχαν εκδοθεί οκτώ εντάλματα σύλληψης, ενώ μαζί με τον αρχισυντάκτη του τουρκικού μέσου συνελήφθησαν ακόμη τρεις ύποπτοι.

Μετά τις καταθέσεις στον εισαγγελέα, ο Ερσόι και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή τους. Τέσσερις άλλοι ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τουρκία: Ποιος είναι ο Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι

Ο Ερσόι, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1985, είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής και παραγωγός. Εντάχθηκε στο Habertürk το 2017 και καθιερώθηκε μέσα από εκπομπές όπως το Manşet και Nedir Ne Değildir, ενώ κάλυψε πολεμικές συγκρούσεις σε Αφγανιστάν, Λιβύη, Παλαιστίνη και στα τουρκικά σύνορα.

Είχε παντρευτεί το 2022 την παρουσιάστρια του Show TV, Πινάρ Ερμπάς, ωστόσο το ζευγάρι χώρισε οκτώ μήνες αργότερα. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Το Τούνελ - Ζώντας στη Γάζα».

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συζήτηση στα τουρκικά ΜΜΕ, ενώ θεωρείται μία από τις πιο ηχηρές συλλήψεις στον δημοσιογραφικό χώρο τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από Milliyet

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η δημοσιογράφος που αποκάλεσε ο Τραμπ «ηλίθια» του απαντά