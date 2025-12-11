ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή /

Τουρκία: Συνελήφθη ο αρχισυντάκτης του Habertürk, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι

Ο αρχισυντάκτης του Habertürk στην Τουρκία, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της χώρας - Γιατί κατηγορείται

ΤΟΥΡΚΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ HABERTURK Facebook Twitter
Ο Τούρκος δημοσιογράφος που συνελήφθη για ναρκωτικά / Haberturk
LifO Newsroom
LifO Newsroom
0

Αντιμέτωπος με κατηγορίες για ναρκωτικές ουσίες είναι ο αρχισυντάκτης του Habertürk στην Τουρκία, Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και απομακρύνθηκε από το πόστο του στο ειδησεογραφικό μέσο.

Ο δημοσιογράφος από την Τουρκία θεωρείται ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα των τουρκικών media. Σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, ο Ερσόι συνελήφθη από τη Στρατοχωροφυλακή με κατηγορίες για «προμήθεια, κατοχή ή χρήση ναρκωτικών ουσιών» και για «παροχή χώρου για χρήση ναρκωτικών». Στην ίδια υπόθεση είχαν εκδοθεί οκτώ εντάλματα σύλληψης, ενώ μαζί με τον αρχισυντάκτη του τουρκικού μέσου συνελήφθησαν ακόμη τρεις ύποπτοι.

Μετά τις καταθέσεις στον εισαγγελέα, ο Ερσόι και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, ο οποίος διέταξε την προφυλάκισή τους. Τέσσερις άλλοι ύποπτοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Τουρκία: Ποιος είναι ο Μεχμέτ Ακίφ Ερσόι

Ο Ερσόι, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1985, είναι δημοσιογράφος, παρουσιαστής και παραγωγός. Εντάχθηκε στο Habertürk το 2017 και καθιερώθηκε μέσα από εκπομπές όπως το Manşet και Nedir Ne Değildir, ενώ κάλυψε πολεμικές συγκρούσεις σε Αφγανιστάν, Λιβύη, Παλαιστίνη και στα τουρκικά σύνορα.

Είχε παντρευτεί το 2022 την παρουσιάστρια του Show TV, Πινάρ Ερμπάς, ωστόσο το ζευγάρι χώρισε οκτώ μήνες αργότερα. Είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Το Τούνελ - Ζώντας στη Γάζα».

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συζήτηση στα τουρκικά ΜΜΕ, ενώ θεωρείται μία από τις πιο ηχηρές συλλήψεις στον δημοσιογραφικό χώρο τα τελευταία χρόνια.

Με πληροφορίες από Milliyet

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι λομπίστες του Κατάρ: Πώς το εμιράτο επεκτείνει διαρκώς την επιρροή του στη Δύση

Οπτική Γωνία / Οι λομπίστες του Κατάρ: Πώς το εμιράτο επεκτείνει διαρκώς την επιρροή του στη Δύση

Από το Qatargate και τους δεσμούς με το περιβάλλον Τραμπ μέχρι τις δωρεές σε αμερικανικά πανεπιστήμια, το sporstwashing και τις υποθέσεις στην Ελλάδα, το Κατάρ χτίζει ένα αόρατο δίκτυο επιρροής που εκτείνεται από την Ουάσιγκτον έως τις Βρυξέλλες.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΟΥΤΗ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΗΠΑ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ

Διεθνή / ΗΠΑ: Πρωτοφανείς πλημμύρες στην Ουάσινγκτον - Έως και 100.000 άνθρωποι ενδέχεται να εκκενώσουν τα σπίτια τους

Μετά από δύο ημέρες έντονων φαινομένων, η αμερικάνικη ΕΜΥ προειδοποιεί για 10 έως 20 εκατοστά βροχής - Ανησυχητική η κατάσταση στην Ουάσινγκτον των ΗΠΑ
LIFO NEWSROOM
Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα έγγραφα ομοσπονδιακής έρευνας του 2019

Διεθνή / Τζέφρι Έπσταϊν: Στη δημοσιότητα έγγραφα ομοσπονδιακής έρευνας του 2019

Την προηγούμενη Παρασκευή, δικαστής στη Φλόριντα ενέκρινε ένα διαφορετικό αίτημα για την αποσφράγιση των πρακτικών του σώματος ενόρκων από μια άλλη έρευνα για τον Έπσταϊν, που χρονολογείται από το 2005 και το 2007
LIFO NEWSROOM
Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο μισό λεπτό πριν φτάσουν οι Αρχές

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: Οι δράστες διέφυγαν από το μουσείο 30 δευτερόλεπτα πριν φτάσουν οι Αρχές

Η έρευνα του Υπουργείου Πολιτισμού της Γαλλίας εντόπισε σοβαρά κενά ασφαλείας, όπως χαλασμένες και σπασμένες κάμερες και έλλειψη συντονισμού στο διασημότερο μουσείο του κόσμου
LIFO NEWSROOM
Το γράμμα της Μέγκαν Μαρκλ στον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Διεθνή / Το γράμμα της Μέγκαν Μαρκλ στον πατέρα της μετά τον ακρωτηριασμό του ποδιού του

Ο Τόμας Μαρκλ εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στις Φιλιππίνες - Εξέφρασε την επιθυμία να συμφιλιωθεί με την κόρη του αλλά και να γνωρίσει τα εγγόνια του πριν φύγει από τη ζωή
LIFO NEWSROOM
 
 