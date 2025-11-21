ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Τουρκία: Νεκρός 15χρονος μαθητευόμενος σε ξυλουργείο έπειτα από φάρσα συναδέρφων του

Ο ανήλικος υπέστη σοβαρή βλάβη στα έντερα, καθώς δύο συνάδερφοί του φέρονται να τον ακινητοποίησαν και να έσπρωξαν μέσα του έναν σωλήνα αεροσυμπιεστή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: Unsplash
Έφηβος μαθητευόμενος σε ξυλουργείο στην Τουρκία πέθανε αφού συνάδελφοί του έβαλαν σωλήνα αεροσυμπιεστή αέρα στον ορθό του ως «φάρσα», η οποία κατέληξε σε τραγωδία.

Οι δύο άνδρες φέρονται να ακινητοποίησαν τον 15χρονο Μουχάμεντ Κεντίρτσι μέσα στο ξυλουργείο και να του έδεσαν τα χέρια, σύμφωνα με το τοπικό μέσο Milliyet. Στη συνέχεια του κατέβασαν με τη βία το παντελόνι και έσπρωξαν τον σωλήνα μέσα του, προκαλώντας σοβαρή εσωτερική βλάβη οργάνων.

Ο Κεντίρτσι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου πέθανε πέντε ημέρες αργότερα, σύμφωνα με το Milliyet.

Ο 15χρονος Μουχάμεντ Κεντίρτσι/Φωτογραφία: X

Ο ένας εκ των δραστών συνελήφθη και αφέθηκε αρχικά ελεύθερος υπό όρους, πριν τελικά συλληφθεί ξανά, αναφέρει το μέσο.

Ο σωλήνας αεροσυμπιεστή — εργαλείο που χρησιμοποιείται σχδόν για τα πάντα, έχει σκοτώσει άλλους δύο εφήβους τα τελευταία χρόνια.

Ο Σουάτ Οζτσάγντας, μέλος του τουρκικού κοινοβουλίου, ήταν ανάμεσα σε αυτούς που σχολίασαν το περιστατικό, γράφοντας στο X ότι ο έφηβος «βασανίστηκε ενώ εργαζόταν ως μαθητευόμενος σε ξυλουργικό εργαστήριο», σημειώνοντας ότι το θύμα θα έπρεπε να βρίσκεται στο σχολείο αντί για εκεί, σύμφωνα με τη μεταφρασμένη δήλωση.

«Η εισαγγελία αρχικά δήλωσε ότι το περιστατικό ήταν φάρσα, όχι βασανιστήριο», έγραψε ο Οζτσάγντας. «Αφού πάλεψε να κρατηθεί στη ζωή για πέντε ημέρες, ο Μουχάμεντ δυστυχώς έφυγε σήμερα.»

Διεθνή

