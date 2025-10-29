Τουρκία: Κατέρρευσε επταώροφο κτήριο - Οικογένεια με τρία παιδιά εγκλωβισμένη στα συντρίμμια

Ένα επταώροφο κτήριο κατέρρευσε το πρωί της Τετάρτης στη Λίβυσα (Γκεμπζέ), στο Κοτζαέλι (χερσόνησος της Θυνίας ή Μεσοθυνία) της Τουρκίας.

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλικαγιά ανακοίνωσε ότι πέντε άτομα βρίσκονται παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια, ενώ έχουν αναπτυχθεί 147 μέλη ομάδων έρευνας και διάσωσης στο σημείο.

Η περιοχή γύρω από το κατεστραμμένο κτήριο έχει περικυκλωθεί με μεταλλικά εμπόδια, ενώ τα κοντινά κτήρια εκκενώθηκαν για λόγους ασφαλείας. Ο δρόμος έκλεισε για αυτοκίνητα και πεζούς. Ομάδες της AFAD, JAK, αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις και δημοτικές υπηρεσίες επιχειρούν για τον εντοπισμό επιζώντων στα συντρίμμια. Με τη βοήθεια μηχανημάτων πραγματοποιείται απομάκρυνση των συντριμμιών, ενώ κατά διαστήματα διακόπτεται η εργασία ώστε να δημιουργηθεί σιγή για ακρόαση πιθανών ήχων από εγκλωβισμένους. Έχει εγκατασταθεί πρόχειρο νοσοκομείο στην περιοχή από τις νοσοκομειακές μονάδες έκτακτης ανάγκης, ενώ ασθενοφόρα παραμένουν σε ετοιμότητα.

Συγγενείς αγνοουμένων εκφράζουν την αγωνία και την ελπίδα για ένα θαύμα, καθώς μία οικογένεια με πέντε μέλη θεωρείται εγκλωβισμένη: οι γονείς και τρία παιδιά ηλικίας 18, 14 και 12 ετών. Σύμφωνα με τον συγγενή του ιδιοκτήτη της οικοδομής, το κτήριο χτίστηκε το 2012 και κάτω υπήρχε φαρμακείο.

Σύμφωνα με δηλώσεις αρμόδιων (περιφερειάρχη, δημάρχου, επικεφαλής σωστικών συνεργείων κ.ά.), η αιτία της κατάρρευσης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί. Οι έρευνες εστιάζουν πιθανώς και σε έργα μετρό στην περιοχή. Συνολικά επιχειρούν 147 διασώστες, μεταξύ των οποίων 80 της AFAD, καθώς και άλλες υπηρεσίες και εθελοντές, με εξοπλισμό όπως σκύλοι έρευνας, συσκευές εντοπισμού και drones. Οι σωστικές εργασίες συνεχίζονται εντατικά.

Ο Υπουργός Εσωτερικών επισήμανε πως όλοι οι αρμόδιοι και οι ειδικές μονάδες κινητοποιήθηκαν άμεσα και εξέφρασε ευχές για ταχεία ανάκαμψη και ασφάλειο των εγκλωβισμένων. Ο Περιφερειάρχης Ιλχάμι Ακτάς δήλωσε ότι οι υπηρεσίες διάσωσης από την Κωνσταντινούπολη και τη Σακάγια κινητοποιήθηκαν αμέσως στην περιοχή και ενώνουν δυνάμεις με τις τοπικές αρχές.

İçeride 5 kişilik bir aile olduğu yakınları tarafından teyit edildi



İlimizdeki arama kurtarma ekipleri, AFAD koordinasyonunda yine çevre illerden, İstanbul'dan Sakarya'dan görevlendirilen ekipler de şu anda enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ediyorlar



Kocaeli

Ο πρόεδρος του Δήμου Γκεμπζέ ανέφερε πως στις καταγραφές φαινόταν να διαμένουν συνολικά δύο οικογένειες (επτά άτομα), αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί πόσοι ακριβώς βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτηρίου τη στιγμή της κατάρρευσης.

Τέλος, ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Επικοινωνίας της Προεδρίας ανέφερε ότι οι εργασίες διάσωσης συνεχίζονται με μεγάλη προσοχή και όλοι προσεύχονται για την ασφάλεια των εγκλωβισμένων πολιτών.