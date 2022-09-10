Τουρκία: Καραμπόλα 4 λεωφορείων στην Κωνσταντινούπολη- Σχεδόν 100 τραυματίες

Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Κωνσταντινούπολης, όπου 99 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε καραμπόλα τεσσάρων λεωφορείων.
Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, αρχικά, δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μετωπικά και άλλα δύο, που ακολουθούσαν, προσέκρουσαν πάνω τους.
Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, δήλωσε ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλικαγιά.
Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στη γέφυρα που συνδέει την ευρωπαϊκή με την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.
İstanbul’da Şükrübey metro durağında 2 metro kaza yaptı. pic.twitter.com/6ozG8lrtjN— Griffin (@griffincomtr) September 9, 2022
Avcılar'da metrobüsler kafa kafaya çarpıştı: 42 kişi yaralandı— Yusuf Kalın (@YusufKaln66) September 9, 2022
Avcılar Şükrübey durağında iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kazada 42 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan metrobüs seferleri yaklaşık 2 buçuk saat yapılamadı. pic.twitter.com/Wb7H90DowL
■ Avcılar'da 2 metrobüs kafa kafaya çarpıştı!— Haber 7 (@Haber7) September 9, 2022
■ Mesai saati çıkışına denk gelen kazada metrobüs yolcuları metrobüs yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.
■ İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 42 vatandaşımız yaralandı.
📌 İstanbul
🗓 9 Eylül 2022 pic.twitter.com/xW8VOTWGFW
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Anadolu, Xinhua
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