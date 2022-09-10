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Τουρκία: Καραμπόλα 4 λεωφορείων στην Κωνσταντινούπολη- Σχεδόν 100 τραυματίες

Aσυνήθιστο τροχαίο σε αυτοκινητόδρομο της Κωνσταντινούπολης

Τουρκία: Καραμπόλα 4 λεωφορείων στην Κωνσταντινούπολη- Σχεδόν 100 τραυματίες Facebook Twitter
Φωτ: Daily Sabah
Newsroom
Newsroom
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Ένα ασυνήθιστο τροχαίο σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Κωνσταντινούπολης, όπου 99 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε καραμπόλα τεσσάρων λεωφορείων.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Anadolu, αρχικά, δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μετωπικά και άλλα δύο, που ακολουθούσαν, προσέκρουσαν πάνω τους.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, δήλωσε ο νομάρχης Κωνσταντινούπολης Αλί Γερλικαγιά.

Το τροχαίο σημειώθηκε κοντά στη γέφυρα που συνδέει την ευρωπαϊκή με την ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Anadolu, Xinhua 

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