Τουρκία: Το εντυπωσιακό «πέρασμα» μετεωρίτη στον ουρανό

Τον γύρο του κόσμου κάνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο από το πέρασμα μετεωρίτη πάνω από την Τουρκία.

Οι πράσινες αχτίδες φωτός από τον μετεωρίτη καταγράφηκαν από την κάμερα καθώς πέρασαν πάνω από την πόλη Erzurum και την επαρχία Gumushane στα ανατολικά της χώρας.

A large green meteor was spotted blazing through the sky in Turkey. #Turkey #Green #meteor pic.twitter.com/h1YegjlHhl — Anchor Manish Kumar (@manishA20058305) September 3, 2023

Υπενθυμίζεται, ότι τον προηγούμενο μήνα, η βροχή μετεωριτών Περσείδων, η οποία είναι η πιο θεαματική από τις βροχές μετεωριτών που εμφανίζονται οκτώ φορές το χρόνο, κορυφώθηκε τη νύχτα μεταξύ 12-13 Αυγούστου, κωθώς δεκάδες μετεωρίτες έγιναν αντιληπτοί στον τουρκικό ουρανό.

Γνωστοί και ως «πεφταστέρια» οι μετεωρίτες, των οποίων η ταχύτητα εισόδου στη γήινη ατμόσφαιρα έφτασε τα 59 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο πρόσφεραν ξανά ένα μοναδικό θέαμα.

Με πληροφορίες από BBC, Daily Sabah