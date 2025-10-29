Τουρκία: Δύο νεκροί ανασύρθηκαν από το επταώροφο κτήριο που κατέρρευσε

Λιγοστεύουν οι ελπίδες για την πενταμελή οικογένεια που έχει παγιδευτεί στα συντρίμμια του επταώροφου κτηρίου που κατέρρευσε στην περιοχή της Λύβισσας (Γκεμπζέ) στο Κοτζαέλι (χερσόνησος της Θυνίας ή Μεσοθυνία) της Τουρκίας.

Οι ομάδες διάσωσης της Τουρκίας εντόπισαν αρχικά το άψυχο σώμα του 12χρονου Μουχαμέντ Εμίρ Μπιλίρ στο επταώροφο κτήριο που κατέρρευσε. Το άψυχο σώμα 12χρονου παιδιού της αγνοούμενης οικογένειας ανασύρθηκε από τα ερείπια και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Μεχμέτ Ακτάς δήλωσε: «Δυστυχώς, μόλις πριν από λίγο εντοπίστηκε ένα άψυχο σώμα. Πιστεύεται ότι είναι ένα αγόρι. Πιστεύεται ότι είναι ο Μουχαμέντ Εμίρ Μπιλίρ. Ο Θεός να τον αναπαύσει», δήλωσε. Ο Ακτάς πρόσθεσε: «Ελπίζουμε να βρούμε ζωντανούς τους υπόλοιπους μέλη της οικογένειας. Ακούγεται μια φωνή, πιστεύεται ότι είναι γυναικεία. Οι εργασίες έχουν ενταθεί εκεί».

Από την πενταμελή οικογένεια, η μητέρα και ο πατέρας βρίσκονταν σε ένα δωμάτιο και τα 3 παιδιά σε ένα άλλο, μαζί, κάτω από τα συντρίμια. Κάτω από τα συντρίμμια είχαν εντοπιστεί ο Λεβέντ Μπιλίρ (44), η σύζυγός του Εμινέ Μπιλίρ (37) και τα παιδιά τους Εμίρ (12), Νίσα (14) και Ντιλάρα (18).

Λίγα λεπτά αργότερα, η δημοσιογράφος του CNN Türk, Μερβέ Τοκάζ μετέδωσε: «Υπάρχουν ισχυρισμοί ότι βρέθηκε το πτώμα ενός ακόμη ατόμου. Δεν έχει γίνει ακόμη επίσημη ανακοίνωση». Επρόκειτο για το ένα από τα δύο κορίτσια της οικογένειας.

Κατάρρευση κτηρίου στην Τουρκία: Είχε ενημερωθεί εργολάβος για καθίζηση κοντά στο κτήριο

Οι έρευνες για τα αίτια κατάρρευσης του κτηρίου έχουν επικεντρωθεί στο ισόγειο, όπου υπήρχε ένα φαρμακείο, για την κατασκευή του οποίου, από την πρώτη στιγμή ακούστηκε ότι είχαν κοπεί κολόνες, ώστε να διαμορφωθεί το εσωτερικό του.

Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου που βρίσκεται στο ισόγειο, Ουγούρ Αϊντίν, έκανε δήλωση στους δημοσιογράφους. Ο Αϊντίν, ο οποίος ανέφερε ότι χθες υπήρξαν καθιζήσεις στο έδαφος μπροστά από το κατάστημά του, δήλωσε: «Μου είπαν ότι ήταν μια μικρή καθίζηση. Εγώ ήμουν εκτός πόλης. Δεν ήμουν σε θέση να απαντήσω στα τηλέφωνα. Είπα αμέσως στη γυναίκα μου να μιλήσει με τον εργολάβο. Αυτή μίλησε μαζί του. Ήρθε και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, το εξέτασαν. Μετά το ανέφεραν. Αλλά ρωτήστε τον σε ποιον και πώς το ανέφερε. Δεν έχω πληροφορίες. Είπαν στη γυναίκα μου ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν αυτό το περιστατικό είχε συμβεί στις 30 Οκτωβρίου, ίσως να είχαμε μείνει κάτω από το φαρμακείο. Υπήρχαν μικρές καθιζήσεις στο μπροστινό μέρος του κτηρίου. Η γυναίκα μου το είπε στον ιδιοκτήτη του κτηρίου, τον κύριο Εργκιούν. Ο κύριος Εργκιούν ήρθε αμέσως, εξέτασαν τις κολόνες. Έλεγξαν αν υπήρχαν ρωγμές. Διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μηχανήματα κάτω που σχετίζονταν με την κατασκευή του μετρό. Τώρα μιλάνε μαζί τους; Δεν ξέρω. Μετά ο κύριος Εργκιούν είπε ότι «δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα». Και όταν ξυπνήσαμε σήμερα το πρωί, βρήκαμε αυτή την κατάσταση», είπε.

Ο Αϊντίν, ο οποίος ανέφερε ότι το φαρμακείο έχει εμβαδόν 45 τετραγωνικά μέτρα, δήλωσε: «Το φαρμακείο έχει συνολικό εμβαδόν 45 τετραγωνικά μέτρα. Στο κέντρο του κτηρίου δεν υπάρχουν κολώνες. Τουλάχιστον, δεν είδα καμία κολώνα. Το κτήριο έχει ήδη κολώνες γύρω του. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κόψουμε αυτές τις κολώνες. Υποβάλλουμε τα έγγραφα στο Φαρμακευτικό Σύλλογο, όλα τα έγγραφα που αφορούν την πολεοδομία και την κατοίκηση. Ο εξαερισμός του μετρό βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του φαρμακείου. Είδα μόνο μια βύθιση μπροστά από το κτήριο. Πρόκειται για μια βύθιση 3-5 εκατοστών μπροστά από το κτήριο. Καλύπτουν τα κτίριά μας με αλουμίνιο, το οποίο ασκεί πίεση. Όταν κοίταξα μέσα στη στήλη από αλουμίνιο, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το κοίταξα το βράδυ. Ο εργολάβος το κοίταξε το πρωί, αλλά είδαμε με τα μάτια μας ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν ήταν σε αυτό το κτήριο, αλλά μπροστά από το κτήριο. Το κτήριο δεν είχε υποστεί ζημιά, στην πραγματικότητα υπήρχε καθίζηση στο χώρο μπροστά του», είπε.

Ο Αϊντίν έδειξε επίσης στους δημοσιογράφους φωτογραφίες που τραβήχτηκαν χθες, στις οποίες φαίνονται οι καθιζήσεις μπροστά από το κτήριο και η μετατόπιση των επενδύσεων των κολόνων.

Οι κάτοικοι εννέα κτηρίων που βρίσκονται κοντά στο κτήριο που κατέρρευσε έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους. Τα εννέα κτήρια σφραγίστηκαν από τις ομάδες της δημοτικής αστυνομίας.