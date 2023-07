Τουλάχιστον ένας νεκρός από ρωσική επιδρομή με drone- Στην ουκρανική πόλη Σούμι

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 16 τραυματίστηκαν σήμερα σε επιδρομή ρωσικών drone στη βόρεια ουκρανική πόλη Σούμι, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Ένα δημόσιο κτίριο και δύο σπίτια υπέστησαν ζημιές στην επίθεση που έγινε με τέσσερα drones από τη Ρωσία, ανέφερε η περιφερειακή διοίκηση του Σούμι.

Σημειώνεται, ότι ακόμα ένας συναγερμός ειδοποίησης αεροπορικής επιδρομής ήχησε στην περιφέρεια Σούμι αρκετές ώρες μετά την πρωινή επιδρομή, με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία να προειδοποιεί για περισσότερες επιθέσεις με drones.

Sumy, July 3, daytime. City centre. Four strikes by Iranian drones. As for now, 19 people injured, 2 people are dead.



russia keeps committing genocide in Ukraine daily.#worldwakeup #russiaisaterroriststate pic.twitter.com/H1kE97eLmq