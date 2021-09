Σε πένθος έχει βυθιστεί ο διάσημος σχεδιαστής μόδας και σκηνοθέτης Τομ Φορντ, που έχασε τον 72χρονο σύζυγό του από φυσικά αίτια το βράδυ της περασμένης Κυριακής.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, ο δημοσιογράφος μόδας Ρίτσαρντ Μπάκλεϊ πέθανε γαλήνια στο σπίτι του ζευγαριού στο Λος Άντζελες, έχοντας στο πλευρό του τον 60χρονο σχεδιαστή και τον 8χρονο γιο του ζευγαριού.

Ο 72χρονος «πέθανε από φυσικά αίτια μετά από μακρά ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειας. Ο Τομ Φορντ γνώρισε τον Μπάκλεϊ σε μια επίδειξη μόδας το 1986. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2014, όταν ο γάμος μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών έγινε νόμιμος στις ΗΠΑ και απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Αλεξάντερ Τζον «Τζακ» Μπάκλεϊ Φορντ, που θα κλείσει τα 9 την ερχόμενη Πέμπτη.

Ο Ρίτσαρντ Μπάκλεϊ , ως δημοσιογράφος, εργάστηκε για πολλά έντυπα όπως το New York Magazine, το Women's Wear Daily, το Vanity Fair, το Mirabella, την ιταλική Vogue και το Vogue Hommes International, όπου διετέλεσε και αρχισυντάκτης.

