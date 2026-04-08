Την ύστατη στιγμή, ο Τραμπ ανακοίνωσε εκεχειρία δύο εβδομάδων με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία κατάπαυσης του πυρός την ύστατη τη στιγμή το βράδυ της Τρίτης, λίγες ώρες αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε με ολοκληρωτικό αφανισμό ενός «ολόκληρου πολιτισμού», εάν η Τεχεράνη δεν διασφάλιζε την ακώλυτη διέλευση της εμπορικής ναυτιλίας από τα Στενά του Χορμούζ.

Η συμφωνία ανακοινώθηκε από τον Τραμπ μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφότου το Πακιστάν, σε ρόλο μεσολαβητή, τον προέτρεψε να υπαναχωρήσει από το τελεσίγραφο που είχε θέσει για τις 8 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής). Το Ισλαμαμπάντ πρότεινε την τήρηση δεκαπενθήμερης εκεχειρίας και από τις δύο πλευρές, με το Ιράν να δεσμεύεται πως στο μεσοδιάστημα θα επέτρεπε τη διέλευση πετρελαιοφόρων, πλοίων μεταφοράς φυσικού αερίου και άλλων σκαφών από τη στρατηγικής σημασίας υδάτινη οδό.

Η εκεχειρία αυτή εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο στις δύο πλευρές ώστε να διαπραγματευτούν μια μόνιμη λήξη των εχθροπραξιών, οι οποίες ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν σφοδρή στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.

Νωρίτερα, ωστόσο, το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής διεξόδου φαινόταν αβέβαιο, καθώς δεν ήταν καν επιβεβαιωμένο αν υπήρχαν ενεργοί δίαυλοι επικοινωνίας. Όταν ο κ. Τραμπ απείλησε με καταστροφικά πλήγματα σε εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, γέφυρες και άλλες κρίσιμες υποδομές —ενέργεια που ενδέχεται να στοιχειοθετεί έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου— το Ιράν διέκοψε κάθε συμμετοχή στις έμμεσες διαπραγματεύσεις.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα σβήσει απόψε, χωρίς δυνατότητα επιστροφής», ήταν η προειδοποίηση του κ. Τραμπ νωρίτερα την ίδια ημέρα, προσθέτοντας ωστόσο πως έλπιζε «ίσως σε κάτι επαναστατικά θετικό».

Τις ώρες που προηγήθηκαν της λήξης του τελεσιγράφου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κλιμάκωσαν τις επιθέσεις τους, ενώ την ίδια στιγμή το Πακιστάν ενέτεινε τις πιέσεις για την επίτευξη εκεχειρίας. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σεμπάζ Σαρίφ, δήλωσε πως οι διπλωματικές προσπάθειες βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη με προοπτική ουσιαστικών αποτελεσμάτων, καλώντας παράλληλα το Ιράν να ανοίξει τα Στενά για δύο εβδομάδες.

Ο Ιρανός πρεσβευτής στο Πακιστάν επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης ότι οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έκαναν ένα «βήμα μπροστά», εξερχόμενες από ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και ευαίσθητο στάδιο.

Παρά τη συμφωνία, οι Ιρανοί πολίτες παρέμεναν σε ετοιμότητα για το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων. Σε βίντεο και φωτογραφίες που διακινήθηκαν, εμφανίζονται πλήθη να σχηματίζουν ανθρώπινες αλυσίδες προστασίας γύρω από γέφυρες και ενεργειακές μονάδες σε όλη τη χώρα. Παραμένει αδιευκρίνιστο αν οι κινητοποιήσεις αυτές ήταν αυθόρμητες ή κατευθυνόμενες από την κυβέρνηση της Τεχεράνης.

