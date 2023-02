Τιμή ρεκόρ για το τελευταίο αμιγώς βενζινοκίνητο αυτοκίνητο της Bugatti- 10,7 εκατ.$

Η Bugatti πούλησε το τελευταίο αμιγώς βενζινοκίνητο σούπερ-αυτοκίνητό της σε δημοπρασία στο Παρίσι την Τετάρτη για περισσότερα από 10 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία για νέο αυτοκίνητο.

Αν και αρχικά λογιζόταν ως ένα ειδικό μοντέλο που δεν προοριζόταν ποτέ να πουληθεί, το μοναδικό στο είδος του Bugatti Chiron Profilée πωλήθηκε τελικά σε δημοπρασία συλλεκτικών αυτοκινήτων RM Paris για προσφορά 9,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Με τις προσφορές που καταβλήθηκαν στον οίκο δημοπρασιών, η τελική τιμή πώλησης ήταν περίπου 10,7 εκατομμύρια δολάρια.

Η τιμή ήταν πολύ πάνω από τα 4,5 έως 6 εκατομμύρια δολάρια που η RM Sotheby's το είχε κοστολολήσει.

Η οκταψήφια τιμή επισκιάζει τις προηγούμενες πωλήσεις νέων αυτοκινήτων σε δημοπρασία, σύμφωνα με τη Hagerty, μια εταιρεία που παρακολουθεί την αγορά συλλεκτικών αυτοκινήτων.

Το προηγούμενο ρεκόρ για νέο αυτοκίνητο που πουλήθηκε σε δημοπρασία ήταν το 2017 μια Ferrari LaFerrari Aperta, ένα ανοιχτό υβριδικό αυτοκίνητο που πωλήθηκε για 8,3 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 9 εκατομμύρια δολάρια με τις σημερινές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα έσοδα από αυτή την πώληση πήγαν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.

The hammer falls and history is made. The first – and only – The CHIRON Profilée has become the most valuable new car ever sold in Paris last night, for a record-breaking €9,792,500. @RMSothebys#BUGATTI #CHIRONProfilée #RMSothebys #RMParis

–https://t.co/mCEE0gi604 pic.twitter.com/sAPU9dZeXd