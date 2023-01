Άντριου Τέιτ: Κατέσχεσαν τη συλλογή πολυτελών αυτοκινήτων του στη Ρουμανία

Οι ρουμανικές αρχές κατέσχεσαν μία συλλογή από πολυτελή αυτοκίνητα και supercars του μισογύνη influencer Άντριου Τέιτ και του αδελφού του Τριστάν.

Ο 36χρονος κικμπόξερ, συνελήφθη πριν λίγες ημέρες από τη ρουμανική αστυνομία, με τις κατηγορίες βιασμού και εμπορίας ανθρώπων.

Οι ρουμανικές αρχές κατέσχεσαν αυτοκίνητα συνολικής αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και μία σειρά από ακίνητα, μεταξύ των οποίων και το ακίνητο από τα αδέρφια φέρεται να ζούσαν, κρατώντας δέσμιες έξι νέες γυναίκες, σύμφωνα με τοπικό κανάλι.

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν μια Buggati Chiron, μια Rolls Royce, δύο Ferrari και μια Porsche, σύμφωνα με το ρουμανικό πρακτορείο Spy News.

Κατά το παρελθόν, ο διαβόητος επιχειρηματίας και παλαιστής είχε εμφανιστε στο ριάλιτι Big Brother, χαρακτηρίζοντας τις παντρεμένες γυναίκες «ιδιοκτησία που ανήκει στους συζύγους τους».

Σε πλάνα όπου ο Tate εκφράζει τις ρατσιστικές απόψεις του για τον φεμινισμό, ο πρώην παλαιστής είχε πει πως οι γυναίκες πρέπει «να βγάλουν το σκασμό, να κάνουν παιδιά, να κάθονται στο σπίτι, να είναι ήσυχες και να φτιάχνουν καφέ».

Ο Τέιτ, ο οποίος έχει αποκλειστεί από διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παραβίαση κανόνων, είχε καυχηθεί για τη συλλογή 33 αυτοκινήτων του σε ένα tweet που στόχευε την ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ. Ο Τέιτ υπερασπίστηκε τις εκπομπές ρίπων των supercars του, με την Τούνμπγεργκ να τον αποστομώνει ειρωνικά.

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU