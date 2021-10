Το έργο του Banksy που αυτο-τεμαχίστηκε με εντυπωσιακό τρόπο, σε δημοπρασία πριν από τρία χρόνια, πουλήθηκε έναντι 25,4 εκατομμυρίων δολαρίων, ποσό ρεκόρ για τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη και σχεδόν 20πλάσιο σε σύγκριση με την τιμή που είχε πιάσει «ολόκληρο».

Το «Love is in the Bin» πουλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στο Λονδίνο και η εκτίμηση ήταν ότι θα φτάσει τα 5,5-8,2 εκατομμύρια δολάρια. Έπειτα από ένα δεκάλεπτο «πόλεμο» προσφορών, από εννέα διεκδικητές του έργου, τελικά πουλήθηκε έναντι 18.582.000 λιρών (25.383.941 δολάρια).

«Δεν μπορώ να σας πω πόσο τρομοκρατημένος είμαι που χτυπάω αυτό το σφυρί», είπε αστειευόμενος ο υπεύθυνος της δημοπρασίας, Όλιβερ Μπάρκερ.

Το «Girl With Balloon», όπως ήταν το αρχικό όνομα του έργου, πουλήθηκε σε δημοπρασία του Sotheby’s τον Οκτώβριο του 2018. Όμως, μόλις το έργο κατοχυρώθηκε σε Ευρωπαίο αγοραστή- έναντι 1,4 εκατ. δολαρίων- ένας κρυμμένος καταστροφέας εγγράφων που ήταν ενσωματωμένος στην κορνίζα, τεμάχισε τον μισό καμβά.

Ο οίκος δημοπρασιών επικρίθηκε τότε, επειδή δεν είχε εντοπίσει τον καταστροφέα εγγράφων. Όμως, ο πλειοδότης αποφάσισε να ολοκληρώσει την αγορά, απόφαση για την οποία δικαιώθηκε σήμερα, καθώς η τιμή του έργου εκτινάχθηκε.

Το μισο-τεμαχισμένο έργο έγινε γρήγορα ένα από τα διασημότερα του Banksy και ταξίδεψε σε διάφορες πόλεις, μεταξύ άλλων στη Νέα Υόρκη και το Χονγκ Κονγκ, πριν από τη νέα δημοπρασία.

«Όταν το Girl With Balloon αυτοκαταστράφηκε, ο Banksy προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση, που έκτοτε έγινε ένα πολιτιστικό φαινόμενο», δήλωσε ο Άλεξ Μπράντσικ, πρόεδρος του τμήματος σύγχρονης τέχνης του Sotheby’s. «Εκείνη την αξέχαστη βραδιά, ο Banksy δεν κατέστρεψε τόσο ένα έργο τέχνης τεμαχίζοντάς το, αλλά δημιούργησε ένα», συμπλήρωσε.

Πηγή AP, Reuters