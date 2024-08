Τιμ Γουόλς: Δάκρυσε η οικογένειά του όταν εξομολογήθηκε τη μάχη με την στειρότητα

Η οικογένεια του Τιμ Γουόλς συγκινήθηκε στο Συνέδριο των Δημοκρατικών καθώς εκείνος μίλησε για το ταξίδι τους με τη Γκουέν στη γονιμότητα κατά την ομιλία αποδοχής του χρίσματος για την αντιπροεδρία του Δημοκρατικού Κόμματος την Τετάρτη.

«Μας πήρε χρόνια με τη Γκουέν» για να αποκτήσουμε παιδί, είπε ο κυβερνήτης της Μινεσότα «αλλά είχαμε πρόσβαση σε θεραπείες γονιμότητας και όταν γεννήθηκε η κόρη μας, την ονομάσαμε Hope (σ.σ. Ελπίδα)» πρόσθεσε, προκαλώντας δάκρυα στα μάτια της κόρης του, που παρακολουθούσε από την πρώτη σειρά μαζί με τη μητέρα της και τον αδερφό της.

«Hope, Gus και Gwen, είστε ολόκληρος ο κόσμος μου και σας αγαπώ» είπε ο Γουόλς, προκαλώντας στον 17χρονο γιο του, με δάκρυα στα μάτια, να σταθεί και να πει «αυτός είναι ο μπαμπάς μου» Η αντίδραση του Gus, που έχει διαταραχή μη λεκτικής μάθησης, ΔΕΠΥ και αγχώδη διαταραχή, έγινε γρήγορα viral.

«Ο Gus Walz είμαστε εμεί» είπαν οι Δημοκρατικοί του Μίσιγκαν σε ανάρτησή τους στο X λίγο μετά την αντίδρασή του στην ομιλία του πατέρα του, ένα σχόλιο που επαναλήφθηκε από πολλούς στην πλατφόρμα.

Vice presidential candidate Tim Walz’s family teared up during his speech at the Democratic National Convention, as he shared his family’s struggles with infertility pic.twitter.com/1Y1vg1TydD