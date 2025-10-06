ΔΙΕΘΝΗ
Τηλεφώνημα Πούτιν και Νετανιάχου: Τι συζήτησαν 

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου για την επικοινωνία του Ρώσου προέδρου και του Ισραηλινού πρωθυπουργού

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν Βλαντιμίρ Πούτιν και Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Κρεμλίνο, ο πρόεδρος της Ρωσίας και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, συζήτησαν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου που προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι δύο ηγέτες φέρονται να εξέφρασαν ενδιαφέρον για την αναζήτηση διπλωματικής λύσης αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, καθώς και για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Συρία.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, επέστρεψε με νέα τοποθέτηση σε ό,τι αφορά τη Χαμάς, που όπως σχολίασε «έχει συμφωνήσει σε πολύ σημαντικά σημεία» και αναμένει σύντομα μια συμφωνία για τη Γάζα, καθώς «γίνεται τεράστια πρόοδος».

Διαβεβαίωσε επίσης, ότι δεν προέτρεψε τον Νετανιάχου «να σταματήσει να είναι αρνητικός για τη συμφωνία ομήρων».

Οι συνομιλίες στην Αίγυπτο για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

Στο μεταξύ, ξεκίνησαν στην αιγυπτιακή πόλη Σαρμ Ελ Σέιχ, συνομιλίες με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Παλαιστίνιοι και Αιγύπτιοι αξιωματούχοι δήλωσαν στο BBC ότι οι συνεδρίες επικεντρώνονται στη «δημιουργία των συνθηκών επί του πεδίου» για μια πιθανή ανταλλαγή, που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα έναν αριθμό Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι αποδέχεται εν μέρει τις προτάσεις του ειρηνευτικού σχεδίου, ωστόσο δεν έχει απαντήσει σε ορισμένες κρίσιμες απαιτήσεις, όπως ο αφοπλισμός της και ο μελλοντικός ρόλος της στη Γάζα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανέφερε το Σάββατο ότι ελπίζει να ανακοινώσει την απελευθέρωση ομήρων «τις επόμενες ημέρες».

Οι συνομιλίες διεξάγονται με τη μεσολάβηση Αιγύπτιων και Καταρινών αξιωματούχων, που πραγματοποιούν ξεχωριστές συναντήσεις με αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και τη Χαμάς. Συμπίπτουν με τη συμπλήρωση δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς στη νότια Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 απήχθησαν.

 


 

 
 
