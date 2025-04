Τι γνωρίζουμε για τον Κίλμαρ Άμπρεγο Γκαρσία, τον πατέρα που η κυβέρνηση Τραμπ απέλασε «κατά λάθος»

Ο Κίλμαρ Άμπρεγο Γκαρσία, υπήκοος Ελ Σαλβαδόρ που ζούσε νομίμως στις Ηνωμένες Πολιτείες υπό καθεστώς προστασίας, απελάθηκε αιφνιδίως και εκ παραδρομής από τις αρχές μετανάστευσης της κυβέρνησης Τραμπ.

Επί του παρόντος, κρατείται σε μια από τις σκληρότερες φυλακές της Λατινικής Αμερικής, το διαβόητο CECOT του Ελ Σαλβαδόρ, παρά το γεγονός ότι η απέλασή του έχει αναγνωριστεί ως «διοικητικό λάθος» από τις ίδιες τις αμερικανικές αρχές.

Η υπόθεση έχει πυροδοτήσει έντονη νομική και πολιτική διαμάχη, καθώς η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ υπό τον Ναγίμπ Μπουκέλε αρνείται να επιτρέψει την επιστροφή του στις ΗΠΑ. Εν τω μεταξύ, η δικαστής Πόλα Ξίνις του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μέριλαντ έχει διατάξει την κυβέρνηση να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την απελευθέρωση και επαναπατρισμό του, χωρίς όμως σαφή ανταπόκριση μέχρι στιγμής.

Τον περασμένο μήνα, η κυβέρνηση Τραμπ έστειλε τον Κίλμαρ Άμπρεγο Γκαρσία σε εγκατάσταση της Κεντρικής Αμερικής μαζί με περισσότερους από 200 Βενεζουελάνους και Σαλβαδοριανούς, πολλοί εκ των οποίων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, είναι μέλη εγκληματικών οργανώσεων. Η αξιοπιστία αυτού του ισχυρισμού τέθηκε υπό αμφισβήτηση από την εκπομπή «60 Minutes» του CBS, που ανέφερε ότι το 75% των 238 ατόμων που στάλθηκαν στο Ελ Σαλβαδόρ δεν είχε κανένα ποινικό παρελθόν.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε εν μέρει την περασμένη εβδομάδα διαταγή της δικαστού Πόλα Ξίνις, με την οποία καλούνται οι αρμόδιοι να «διευκολύνουν» την απελευθέρωσή του Άμπρεγο Γκαρσία, μετά την παραδοχή της κυβέρνησης ότι η απέλασή του ήταν αποτέλεσμα «διοικητικού λάθους».

Την Τρίτη, 15 Απριλίου, η δικαστής Ξίνις έδωσε προθεσμία δύο εβδομάδων στην αμερικανική κυβέρνηση για να καταθέσει αναλυτική έκθεση σχετικά με τις ενέργειες που έχει αναλάβει για την απελευθέρωσή του.

Ο Άμπρεγο Γκαρσία εισήλθε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες από το Ελ Σαλβαδόρ περίπου το 2011.

Το 2019 συνελήφθη μαζί με άλλους τρεις άνδρες στο Μέριλαντ και τέθηκε υπό κράτηση από τις ομοσπονδιακές αρχές μετανάστευσης. Αργότερα την ίδια χρονιά, δικαστής μετανάστευσης του χορήγησε νομική προστασία από την απέλαση, κρίνοντας ότι διατρέχει κίνδυνο δίωξης από τοπικές συμμορίες στην πατρίδα του.

Έκτοτε, ο 29χρονος ζούσε στο Μέριλαντ με τη σύζυγο και το παιδί τους, υπό αυτό το προστατευτικό καθεστώς. Η σύζυγός του, Τζένιφερ Βάσκεζ Σούρα, Αμερικανίδα πολίτης, δήλωσε ότι οι κυβερνήσεις Τραμπ και Μπουκέλε «παίζουν πολιτικά παιχνίδια με τη ζωή του».

Η κυβέρνηση Τραμπ αναγνώρισε ότι η απέλαση του Άμπρεγο Γκαρσία ήταν σφάλμα, υποστηρίζει όμως ταυτόχρονα ότι διατηρεί δεσμούς με τη συμμορία MS-13, την οποία χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης δήλωσαν ότι βασίστηκαν σε πληροφορίες εμπιστευτικού πληροφοριοδότη. Ωστόσο, η οικογένεια και οι νομικοί εκπρόσωποι του Άμπρεγο Γκαρσία αμφισβητούν τον ισχυρισμό.

Ο ομοσπονδιακός δικαστής που εξετάζει την υπόθεση επισήμανε ότι ο Άμπρεγο Γκαρσία δεν έχει ποινικό μητρώο ούτε στις ΗΠΑ ούτε στο Ελ Σαλβαδόρ, χαρακτηρίζοντας τους φερόμενους δεσμούς με τη συμμορία «εντελώς αβάσιμους». Δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που να σχετίζονται με εγκληματική δραστηριότητα.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, ο Μπουκέλε δήλωσε ότι η χώρα του δεν πρόκειται να τον επιστρέψει, επειδή «δεν μας αρέσει να απελευθερώνουμε τρομοκράτες στο έδαφός μας». Μέχρι στιγμής, δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις που να συνδέουν τον Άμπρεγο Γκαρσία με τρομοκρατία.

«Το ερώτημα είναι παράλογο», είπε ο Μπουκέλε, στενός πολιτικός σύμμαχος του Τραμπ. «Δεν έχω την εξουσία να τον επιστρέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Πάμ Μπόντι, δήλωσε κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι «εναπόκειται στο Ελ Σαλβαδόρ να αποφασίσει αν θα τον επιστρέψει».

Πρόσθεσε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε πως «αν το Ελ Σαλβαδόρ θελήσει να τον επιστρέψει... εμείς θα διευκολύνουμε τη μεταφορά του με αεροπλάνο».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε την Τρίτη ότι οι Δημοκρατικοί και τα ΜΜΕ παρουσίασαν την υπόθεση «σαν να απελάθηκε ο πατέρας της χρονιάς», επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για μέλος της MS-13.

Ο Άμπρεγο Γκαρσία κρατείται στο διαβόητο Κέντρο Καταστολής της Τρομοκρατίας (CECOT) του Ελ Σαλβαδόρ. Λίγο μετά την απέλασή του, η οικογένειά του υπέβαλε μήνυση κατά της κυβέρνησης Τραμπ, ζητώντας την επιστροφή του στις ΗΠΑ.

Η δικαστής Ξίνις, η οποία διορίστηκε από τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, διέταξε την αμερικανική κυβέρνηση να «διευκολύνει και να πραγματοποιήσει» την επιστροφή του έως τις 7 Απριλίου.

Η κυβέρνηση άσκησε έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο, το οποίο αποφάσισε ομόφωνα ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τη «διευκόλυνση» της επιστροφής του Άμπρεγο Γκαρσία, αλλά δεν επέβαλε χρονικό όριο για την απελευθέρωσή του.

Την Τρίτη, η δικαστής Ξίνις ζήτησε εκ νέου από την κυβέρνηση Τραμπ να καταθέσει αναφορά για τις ενέργειες που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα.

Όπως αναφέρει το BBC, ένας Αμερικανός αξιωματούχος μετέδωσε το Σαββατοκύριακο ότι ο Άμπρεγο Γκαρσία είναι «ζωντανός και ασφαλής» στη φυλακή.

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Κρις βαν Χόλεν, μαζί με άλλους νομοθέτες, δήλωσε ότι αν μέχρι τα μέσα της εβδομάδας δεν έχει επιστρέψει, θα ταξιδέψει ο ίδιος στο Ελ Σαλβαδόρ για να διαπιστώσει την κατάστασή του και να ζητήσει την απελευθέρωσή του.

