Τι φέρνει η απόφαση ΟΗΕ για τη Γάζα και τι σημαίνει η στρατιωτική δύναμη στην περιοχή

Το Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο Απόφασης που υιοθετεί το σχέδιο 20 σημείων του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξήρε χθες Δευτέρα την υιοθέτηση της απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καθώς θα φέρει κατ’ αυτόν «περισσότερη ειρήνη στον κόσμο».

«Αυτή θα παραμείνει μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», διαβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social, ευχαριστώντας ονομαστικά τις 15 χώρες που είναι μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Επίσης, η Μόνιμη Αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών στον ΟΗΕ χαιρέτισε την υιοθέτηση της Απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Γάζα ως «ένα ουσιαστικό βήμα προς τα εμπρός» για την προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ πρέσβης Ντάνι Ντανόν σε δήλωση του ανέφερε ότι «το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε Απόφαση η οποία ζητεί Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης να φτάσει στη Γάζα».

«Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι όμηροι θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους και ότι η Χαμάς θα αποστρατιωτικοποιηθεί. Θα διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί απειλή για το Ισραήλ» πρόσθεσε.

Η Παλαιστίνια υπουργός Εξωτερικών Βαρσέν Αγκαμπεκιάν Σαχίν δήλωσε σήμερα ότι η υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ψηφίσματος που επικυρώνει το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα είναι ένα απαραίτητο πρώτο βήμα σε μια μακρά πορεία προς την ειρήνη.

«Το ψήφισμα των Ηνωμένων Εθνών είναι το πρώτο βήμα σε μια μακρά πορεία προς την ειρήνη. Το βήμα αυτό ήταν απαραίτητο διότι δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε σε τίποτα άλλο πριν έχουμε μια εκεχειρία», δήλωσε η Σαχίν σε δημοσιογράφους στη Μανίλα στη διάρκεια επίσκεψης στις Φιλιππίνες.

Η Σαχίν τόνισε ότι υπάρχουν ακόμα και άλλα θέματα που πρέπει να διευθετηθούν, όπως η παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και εν τέλει η παλαιστινιακή ανεξαρτησία, και ότι η διαδικασία για την εφαρμογή του σχεδίου του Τραμπ πρέπει να διέπεται από το διεθνές δίκαιο.

Η ίδια δήλωσε ότι, μολονότι το σχέδιο του Τραμπ κάνει απλώς νύξη σε πιθανή παλαιστινιακή κρατική υπόσταση και μόνο έπειτα από μεταρρυθμίσεις που θα εφαρμόσει η Παλαιστινιακή Αρχή, το θέμα αυτό θα μπορούσε να εξετασθεί αργότερα.

«Όσο αυτά τα στοιχεία είναι εκεί, είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό το πρώτο βήμα», δήλωσε η Σαχίν.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που εδρεύει στη Ραμάλα, χαιρέτισε νωρίτερα την εξέλιξη και δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο σχέδιο του Τραμπ, το οποίο δεν ορίζει ξεκάθαρο ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή και έχει ασαφείς αναφορές σε κρατική υπόσταση.

Από την πλευρά της, η Χαμάς απέρριψε την καταρτισθείσα από τις ΗΠΑ απόφαση την οποία ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χθες Δευτέρα κι ενστερνίζεται το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως παραβιάζει δικαιώματα των Παλαιστινίων και σκοπό έχει την επιβολή διεθνούς κηδεμονίας στον θύλακο, κάτι που απορρίπτουν οι πολίτες και οι παρατάξεις της αντίστασης.

«Η ανάθεση σε διεθνή δύναμη καθηκόντων και ρόλων στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένου του αφοπλισμού της αντίστασης, της στερεί την ουδετερότητα και τη μετατρέπει σε μέρος στη σύγκρουση, το οποίο δρα υπέρ της κατοχής», τόνισε το κίνημα σε ανακοίνωσή του.

Τι φέρνει η απόφαση ΟΗΕ για τη Γάζα

Σε απάντηση ερωτήσεων σχετικά με την υιοθέτηση από το Συμβούλιο Ασφαλείας της Απόφασης 2803 (2025) για τη Μέση Ανατολή (Γάζα), ο εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ δήλωσε ότι «η υιοθέτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εδραίωση της κατάπαυσης του πυρός, την οποία ο Γενικός Γραμματέας ενθαρρύνει όλα τα μέρη να τηρήσουν».

«Είναι πλέον ουσιώδες η διπλωματική δυναμική να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα και επείγοντα βήματα επί του πεδίου» ανέφερε ο Ντουζαρίκ.

Τα Ηνωμένα Έθνη, ανέφερε, δεσμεύονται να υλοποιήσουν τους ρόλους που τους έχουν ανατεθεί με την απόφαση, ενισχύοντας την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των αμάχων στη Γάζα και στηρίζοντας όλες τις προσπάθειες για τη μετάβαση των μερών στην επόμενη φάση της κατάπαυσης του πυρός.

«Ο Γενικός Γραμματέας επαινεί τις συνεχείς διπλωματικές προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ, της Τουρκίας, των Ηνωμένων Πολιτειών και των περιφερειακών κρατών» σημείωσε.

Ο Ντουζαρίκ πρόσθεσε ότι «ο Γενικός Γραμματέας υπογραμμίζει τη σημασία της μετάβασης προς τη δεύτερη φάση του αμερικανικού Σχεδίου, που οδηγεί σε μια πολιτική διαδικασία για την επίτευξη της λύσης των δύο κρατών, σύμφωνα με τις προηγούμενες αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών».

Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε χθες Δευτέρα με ψηφοφορία του το «ειρηνευτικό σχέδιο» του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει ιδίως την ανάπτυξη διεθνούς ένοπλης δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, υπό πίεση της Ουάσιγκτον, που προειδοποιούσε εναντίον του κινδύνου επανέναρξης του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα.

Η Ρωσία και η Κίνα απείχαν ενώ τα υπόλοιπα 13 κράτη-μέλη του ΣΑ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε το κορυφαίο όργανο του ΟΗΕ βλέποντας «μια από τις σημαντικότερες εγκρίσεις στην ιστορία των Ηνωμένων Εθνών», όπως διαβεβαίωσε μέσω Truth Social.

Επιπλέον, αναφέρθηκε ονομαστικά στις 15 χώρες μέλη του ΣΑ, συμπεριλαμβανομένων της Ρωσίας και της Κίνας, οι οποίες επέλεξαν να απέχουν στην ψηφοφορία- ή αλλιώς να μην ασκήσουν το βέτο που διαθέτουν.

Το αμερικανικό κείμενο, το οποίο τροποποιήθηκε επανειλημμένα σε λεπτές διαπραγματεύσεις, «ενστερνίζεται» το σχέδιο του αμερικανού προέδρου Τραμπ, που επέτρεψε να τεθεί σε εφαρμογή τη 10η Οκτωβρίου εύθραυστη κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο όπου μαινόταν για πάνω από δυο χρόνια ο πόλεμος του Ισραήλ και της Χαμάς, με έναυσμα την έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η απόφαση, που συμβουλεύτηκε το Γαλλικό Πρακτορείο, δίνει εντολή ως την 31η Δεκεμβρίου 2027 σε «επιτροπή ειρήνης», όργανο «μεταβατικής διακυβέρνησης» ως τη αναμόρφωση της Παλαιστινιακής Αρχής. Επικεφαλής της θα είναι προσωπικά ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

Το κείμενο «εξουσιοδοτεί» την ανάπτυξη «διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» (ΔΔΣ) η οποία εντέλλεται να χρησιμοποιήσει «όλα τα απαραίτητα μέσα» για να φέρει σε πέρας «την εντολή της σεβόμενη το διεθνές δίκαιο»: να εγγυηθεί την ασφάλεια των συνόρων σε συνεργασία ιδίως με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας με τον αφοπλισμό «μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων», την προστασία των αμάχων, την εκπαίδευση παλαιστινιακού αστυνομικού σώματος...

Πάντως, δεν γίνεται καμιά αναφορά στη σύνθεσή της.

Αντίθετα με προηγούμενες εκδοχές του, το κείμενο ψηφίστηκε αναφέρεται σε μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος. Έπειτα από τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής και αφού αρχίσει ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας «μπορεί εντέλει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για έναν αξιόπιστο δρόμο προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και καθεστώς κράτους», αναφέρει.

Κράτη-μέλη έχουν ενστάσεις

«Η αντίθεσή μας σε οποιοδήποτε κράτος της Παλαιστίνης σε οποιοδήποτε έδαφος δεν έχει αλλάξει», επανέλαβε χθες ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ Ντάνι Ντάνον από την πλευρά του επέμεινε στην ανάγκη να επαναπατριστούν τα λείψανα των τριών τελευταίων ομήρων που απομένουν στη Λωρίδα της Γάζας και να υπάρξει «αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς».

Για τη Γαλλία, που ψήφισε υπέρ, τη απόφαση «ανταποκρίνεται στις πιο επείγουσες ανάγκες των πληθυσμών και επιτρέπει να υποστηριχθούν οι ειρηνευτικές προσπάθειες σε εξέλιξη». «Είμαστε βέβαιοι ότι το κείμενο (...) συμπεριλαμβάνει σημαντικά στοιχεία για εμάς, ιδίως αναφορές στην προοπτική παλαιστινιακού κράτους», συμπλήρωσε διπλωματική πηγή.

Ο Λουί Σαρμπονό, της μη κυβερνητικής οργάνωσης Human Rights Watch, υπογράμμισε πως η απόφαση δεν μειώνει διόλου «την υποχρέωση του Ισραήλ και των συμμάχων του να συμμορφώνονται προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και (να μην παραβιάζουν) τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η Ρωσία, η οποία διένειμε ανταγωνιστικό σχέδιο απόφασης, αιτιολόγησε την κίνηση επικαλούμενη το ότι το αμερικανικό κείμενο δεν πήγαινε αρκετά μακριά όσον αφορά το ζήτημα αυτό, τονίζοντας την «ακλόνητη δέσμευσή» της στη λύση των δυο κρατών.

Ο πρεσβευτής της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Βασίλι Νεμπένζια επέκρινε το ότι το ΣΑ ενστερνίζεται «αμερικανική πρωτοβουλία στη βάση υποσχέσεων της Ουάσιγκτον, παραχωρώντας τον πλήρη έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας στην επιτροπή ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ.

Κάποια άλλα κράτη μέλη εξέφρασαν επιφυλάξεις και δισταγμούς, ιδίως εξαιτίας της έλλειψης σαφήνειας για την εντολή της «επιτροπής ειρήνης» και της ΔΔΣ.

Κάνοντας λόγο για «προσπάθειες να σπαρθεί διχόνοια», όπως τις εξέλαβαν, στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ διπλασίασαν τις προσπάθειές τους τις τελευταίες ημέρες για να εξασφαλίσουν πράσινο φως του ΣΑ.

«Η ψήφος εναντίον αυτής της απόφασης σημαίνει ψήφο υπέρ της επιστροφής του πολέμου», διεμήνυσε ο Μάικ Γουόλτς πριν από τη ψηφοφορία.

Οι Αμερικανοί προέταξαν ακόμη την υποστήριξη αραβικών και μουσουλμανικών κρατών (Κατάρ, Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ιορδανία, Τουρκία).