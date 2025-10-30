ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Θα είναι ο Ρομπ Γέτεν ο πρώτος ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός της Ολλανδίας;

Ένας ηγέτης που ποντάρει στη συνεργασία και όχι στον φόβο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Θα είναι ο Ρομπ Γέτεν ο πρώτος ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός της Ολλανδίας; Facebook Twitter
0

Ο 38χρονος κεντρώος ηγέτης του κόμματος D66, Ρομπ Γέτεν, βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ στο να γίνει ο νεότερος και πρώτος ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός στην ιστορία της Ολλανδίας, μετά το ισχυρό αποτέλεσμα του κόμματός του στις χθεσινές εκλογές.

Ο Γέτεν, που μέχρι πρόσφατα ήταν υπουργός Κλίματος, κατάφερε να μεταμορφώσει την εικόνα του από έναν τεχνοκράτη πολιτικό σε έναν θετικό, αισιόδοξο ηγέτη τύπου «Yes, we can». Η καμπάνια του επεκτάθηκε πέρα από την πράσινη πολιτική και έδωσε έμφαση σε θέματα όπως η μετανάστευση και η οικιστική κρίση, προτείνοντας τη δημιουργία δέκα νέων πόλεων και αυστηρότερους ελέγχους ασύλου.

Ένας ηγέτης που ποντάρει στη συνεργασία και όχι στον φόβο

Με προσεγμένο λόγο και καμπάνια που επένδυσε στην ενότητα, ο Γέτεν αντιπαρατέθηκε ανοιχτά με τον ακροδεξιό Γκέερτ Βίλντερς, κατηγορώντας τον ότι «καταχράται την ολλανδική ταυτότητα» και ότι επικαλείται τα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ μόνο για να στοχοποιήσει μουσουλμάνους.

Στο μήνυμά του την ημέρα των εκλογών, έγραψε: «Ήρθε η ώρα να νικήσουν οι θετικές δυνάμεις. Μαζί μπορούμε να ξεπεράσουμε τον Βίλντερς».

Η σεξουαλικότητά του δεν αποτέλεσε κεντρικό θέμα της καμπάνιας, σε μια χώρα που εδώ και 25 χρόνια έχει νομιμοποιήσει τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Ωστόσο, η πιθανότητα να εκλεγεί ένας ανοιχτά γκέι πρωθυπουργός θεωρείται ιστορική στιγμή για την Ευρώπη.

Ο Γέτεν είναι αρραβωνιασμένος με τον Αργεντινό διεθνή παίκτη χόκεϊ Νίκολας Κίναν, τον οποίο γνώρισε χάρη σε viral βίντεο του TikTok το 2021. Το ζευγάρι σκοπεύει να παντρευτεί τον Αύγουστο του 2026.

Η επόμενη μέρα

Με το D66 να προηγείται στις κάλπες, ο Γέτεν αναμένεται να λάβει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Αν καταφέρει να συνθέσει μια πλειοψηφία με τους κεντρώους και τους φιλελεύθερους, θα γίνει ο πρώτος ανοιχτά γκέι ηγέτης της Ολλανδίας και ένας από τους ελάχιστους στον κόσμο.

Όπως είπε πρώην υπουργός του κόμματος, «ο Ρομπ έχει το χάρισμα να ενώνει και όχι να διχάζει – και αυτή ίσως είναι η απάντηση που χρειάζεται σήμερα η Ολλανδία».

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων - Ανατροπή στην επί δεκαετίες πολιτική των ΗΠΑ

Διεθνή / Ο Τραμπ έδωσε εντολή για δοκιμές πυρηνικών όπλων - Ανατροπή στην επί δεκαετίες πολιτική των ΗΠΑ

Πώς οι ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ μελετούν την επιστροφή στις πυρηνικές δοκιμές, ποιες είναι οι πιθανές επιπτώσεις για την παγκόσμια ασφάλεια και τι σημαίνει αυτό για τον σύγχρονο κόσμο
LIFO NEWSROOM
Ξεκληρίστηκε οικογένεια από την κατάρρευση του κτηρίου στην Τουρκία: Νεκρά τέσσερα από τα πέντε μέλη - Διασώθηκε 18χρονη

Διεθνή / Ξεκληρίστηκε οικογένεια από την κατάρρευση του κτηρίου στην Τουρκία: Νεκρά τέσσερα από τα πέντε μέλη - Διασώθηκε 18χρονη

Στη Λύβισσα της Τουρκίας ένα επταώροφο κτήριο κατέρρευσε αιφνιδίως, αφήνοντας πίσω του νεκρά τέσσερα από τα πέντε μέλη οικογένειας, ερωτήματα για την ασφάλεια των κατασκευών, και μεγάλη κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων
LIFO NEWSROOM
Αυστραλία: Νεκρή ηλικιωμένη που ξεχάστηκε σε τροπικό νησί όταν το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν

Διεθνή / Αυστραλία: Νεκρή ηλικιωμένη που ξεχάστηκε σε τροπικό νησί όταν το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν

Μια 80χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στη νήσο Λίζαρντ αφού το κρουαζιερόπλοιο αναχώρησε χωρίς αυτήν - Έρευνα διεξάγεται για την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και τις ευθύνες του πληρώματος
LIFO NEWSROOM
Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών λέει ότι θέλει «ενότητα» που θα την επιτύχει «με ειρήνη ή με πόλεμο»

Διεθνή / Σουδάν: Ο ηγέτης των παραστρατιωτικών θέλει «ενότητα» που θα την επιτύχει «με ειρήνη ή με πόλεμο»

Ο Μοχάμεντ Νταγκλό είπε ότι «ερευνητικές επιτροπές» έφτασαν στην Ελ Φάσερ και ότι ο ίδιος «απαιτεί να λογοδοτήσουν όσοι διέπραξαν λάθη», αναφερόμενος στις κατηγορίες για βιαιοπραγίες σε βάρος αμάχων
LIFO NEWSROOM
Η Ευρώπη «μετρά ημέρες» πριν σταματήσει η παραγωγή αυτοκινήτων λόγω της κρίσης στους ημιαγωγούς

Διεθνή / Η Ευρώπη «μετρά ημέρες» πριν σταματήσει η παραγωγή αυτοκινήτων λόγω της κρίσης στους ημιαγωγούς

Tα εργοστάσια της BMW, της Fiat, της Peugeot και της Volkswagen λειτουργούν πλέον «με τα τελευταία αποθέματα», αφού τα αποθέματα ημιαγωγών εξαντλούνται μετά την απαγόρευση εξαγωγών που επέβαλε το Πεκίνο
LIFO NEWSROOM
 
 