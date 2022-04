Το τεράστιο, πολυτελές ρετιρέ «συντρόφου» του Πούτιν- Φέρεται να έχουν αποκτήσει κόρη μαζί

Στο φως της δημοσιότητας ήρθαν φωτογραφίες από το τεράστιο, πολυτελές ρετιρέ που σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε γυναίκα που υπήρξε «σύντροφος» του Βλαντιμίρ Πούτιν, με την οποία φέρεται να έχει αποκτήσει μία κόρη.

Το πολυτελές τετραώροφο διαμέρισμα σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία του BBC ανήκει στην Σβετλάνα Κριβονόγκιχ, η οποία φέρεται να υπήρξε σύντροφος του Ρώσου προέδρου. Η 45χρονη είναι πρώην καθαρίστρια που έχει πλέον τεράστια περιουσία, ενώ φέρεται να έχει αποκτήσει μία κόρη, την 19χρονη Λουίζα Ρόζοβα, με τον ηγέτη της Ρωσίας.

Το διαμέρισμα βρίσκεται στην Αγία Πετρούπολη και η Κριβονόγκιχ φέρεται να επιδιώκει να το νοικιάσει. Σύμφωνα με καταχώρηση που εντόπισε η ρωσική υπηρεσία του BBC στην ιστοσελίδα Engel & Völkers, πρόκειται για «κατοικία στο νησί Καμένι», που ενοικιάζεται για 700.000 ρούβλια τον μήνα (8.700 δολάρια).

Η ρωσική υπηρεσία του BBC συνέδεσε μέσω εγγράφων την Κριβονόγκιχ με το διαμέρισμα των 447,4 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο αξίζει 300 εκατομμύρια ρούβλια (3,7 εκατ. δολάρια).

«Αυτοί είναι οι πραγματικοί εσωτερικοί χώροι του πολυτελούς διαμερίσματος που ανήκει στην πρώην σύντροφο του Πούτιν, Σβετλάνα Κριβονόγκιχ. Υποτίθεται ότι ήταν δώρο από τους φίλους του ένα χρόνο αφότου γέννησε την εκτός γάμου κόρη του. Μπορείτε να νοικιάσετε αυτό το διαμέρισμα στην Αγία Πετρούπολη για περίπου 9.000 δολάρια τον μήνα», έγραψε στο Twitter ο Αντρέι Ζακάροφ, δημοσιογράφος της ρωσικής υπηρεσίας του BBC, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το ακίνητο.

These are real interiors of a luxury apartment owned by former Putin's mistress Svetlana Krivonogikh. It was supposely a gift from his friends one year after she gave birth to his illegitimate daughter.



You can rent this apartment in Saint-Petersburg for about $9000 per month. pic.twitter.com/B6cjaeLFwU