Τέιλορ Σουίφτ: «Πρέπει να ξέρεις καλά τη σύντροφό σου» - Οι πρώτες δηλώσεις του Τράβις Κέλσι μετά τον αρραβώνα

Την πρώτη συνέντευξή του μετά τον αρραβώνα με την Τέιλορ Σουίφτ, έκανε ο σταρ των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι.

Την ώρα που εκατομμύρια θαυμαστές της Τέιλορ Σουίφτ έχουν ενθουσιαστεί με τον αρραβώνα της, ο 35χρονος στο νέο επεισόδιο του podcast «New Heights», μιλά για το ευχάριστο γεγονός.

Συγκεκριμένα, ο Τράβις Κέλσι αναφέρθηκε στις ουσιαστικές αλλαγές που βιώνει, από όταν ζήτησε από την Τέιλορ Σουίφτ να παντρευτούν.

Στην αρχή της συζήτησης, ο αδελφός του, Τζέισον Κέλσι, τον ρώτησε αν νιώθει «κάτι διαφορετικό» τώρα που η διάσημη τραγουδίστρια είναι πλέον μνηστή του.

«Το ένιωσα στον αγώνα, ήταν η πρώτη φορά που σύστησα την Τέιλορ ως αρραβωνιαστικιά μου σε μερικούς συμπαίκτες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 35χρονος, για την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους μετά το γεγονός.

«Ήταν πολύ ωραίο. Ακόμα νιώθω σαν παιδί. Είναι συναρπαστικές στιγμές, όλα είναι ακόμα φρέσκα», συμπλήρωσε.

«Εκτιμώ όλους εκείνους που επικοινώνησαν και έστειλαν κάτι και όλες τις αναρτήσεις και όλο τον ενθουσιασμό που έχει δημιουργηθεί. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό να λέω σε όλους με ποιον θα περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου. Πρέπει να ξέρεις καλά τη σύντροφό σου», συνέχισε φανερά ενθουσιασμένος.