Χωριό της Τοσκάνης προσπαθεί να προσελκύσει νέους κατοίκους... επί πληρωμή

Ένα μικρό χωριό δυτικά της Σιένα, στην Τοσκάνη είναι η τελευταία ιταλική κοινότητα που προσπαθεί να αντιστρέψει την τάση της αποδημίας.

Το Ραντικόντολι, ένα μεσαιωνικό χωριό περίπου μία ώρα νότια της Φλωρεντίας, προσφέρει κίνητρα τόσο για ενοικιαστές όσο και για αγοραστές, με την ελπίδα να προσελκύσει νέους μακροπρόθεσμους κατοίκους.

Το Ραντικόντολι είναι μία περιοχή όπου παρά τον μικρό πληθυσμό της, έχει μεγάλη γοητεία.

Αναζωογόνηση επιζητά το χωριό Ραντικόντολι στην Τοσκάνη

Ιδρυμένο πριν από περισσότερα από 1.000 χρόνια, το Ραντικόντολι εξακολουθεί να έχει μεσαιωνικό χαρακτήρα, με πλακόστρωτα δρομάκια, κεραμοσκεπές και τμήματα παλαιών αμυντικών τειχών.

Το χωριό υψώνεται πάνω από τα χωράφια της Σιένα, με θέα σε αγροτικές εκτάσεις, δάση και ελαιώνες. Αν και απέχει περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο από τη Φλωρεντία και την πόλη της Σιένα, περιβάλλεται από παλιά κάστρα και οινοποιεία.

Σύμφωνα με το CNN Travel, ο τοπικός δήμαρχος Φρανσέσκο Γκουαργκουαγκλίνι έχει διαθέσει περισσότερα από 400.000 ευρώ φέτος για να προσελκύσει νέους κατοίκους, προσφέροντας τα πάντα, από επιχορηγήσεις για την αγορά σπιτιών έως επιδοτήσεις για χρήστες πράσινης ενέργειας και φοιτητές.

Για να αυξήσει την ελκυστικότητά του, το Ραντικόντολι θα καλύψει επίσης το ήμισυ του ενοικίου των δύο πρώτων ετών για τους νέου κατοίκους που θα υποβάλουν αίτηση έως τον Δεκέμβριο του 2025 και θα μετακομίσουν έως τις αρχές του 2026. Για να είναι επιλέξιμοι, οι αγοραστές ακινήτων πρέπει να δεσμευτούν να παραμείνουν για τουλάχιστον 10 χρόνια. Οι ενοικιαστές πρέπει να παραμείνουν για τουλάχιστον τέσσερα χρόνια.

Από την εισαγωγή των κινήτρων το 2023, η πόλη έχει υποδεχτεί περίπου 60 νέους κατοίκους – μια ώθηση για μια πόλη της οποίας ο πληθυσμός έχει μειωθεί από 3.000 σε μόλις 966 κατά τον τελευταίο αιώνα. Περίπου 100 από τα 450 σπίτια της είναι σήμερα κενά.

Τα διαμερίσματα στο ιστορικό κέντρο είναι συνήθως μικρότερα, άνετα, με ένα ή δύο υπνοδωμάτια, ενώ τα σπίτια στα περίχωρα περιλαμβάνουν ευρύχωρες αγροικίες που περιβάλλονται από ελαιώνες και αμπελώνες.

Άλλες περιοχές που προσπαθούν να προσελκύσουν κατοίκους

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Εθνικής Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κτιρίων της Ιταλίας, η χώρα έχει περίπου 8,5 εκατομμύρια αχρησιμοποίητα σπίτια, συμπεριλαμβανομένων δεύτερων κατοικιών, κατοικιών χωρίς παροχές και ακινήτων που δεν είναι καταχωρημένα για φορολογικούς σκοπούς.

Το Ραντικόντολι είναι μία από τις πολλές ιταλικές περιοχές που εισάγουν κίνητρα για να προσελκύσουν νέους κατοίκους να μετακομίσουν σε ορισμένες από αυτές.

Στην Τοσκάνη, οι περιφερειακές αρχές προσφέρουν μεταξύ 10.000 και 30.000 ευρώ σε άτομα που επιθυμούν να αγοράσουν σπίτια σε χωριά με λιγότερους από 5.000 κατοίκους. Στη Σικελία, πόλεις όπως η Σαμπούκα και το Μουσομέλι συνεχίζουν να διαθέτουν αχρησιμοποίητα σπίτια σε συμβολικές τιμές, με τους αγοραστές να υποχρεούνται να ανακαινίσουν τα ακίνητα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Πολλοί από όσους υποβάλλουν αίτηση για αυτά τα προγράμματα λένε ότι η απόφαση συχνά εξαρτάται από το κόστος.

Με πληροφορίες από Euronews και CNN