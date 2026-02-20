Ταϊλάνδη: Συναγερμός μετά τον θάνατο 72 αιχμάλωτων τίγρεων σε εκτροφείο 

Συναγερμός έχει σημάνει στη βόρεια Ταϊλάνδη, καθώς 72 αιχμάλωτες τίγρεις πέθαναν μέσα στον Φεβρουάριο σε εγκατάσταση στην επαρχία Τσιάνγκ Μάι, με τις αρχές να αποδίδουν το περιστατικό σε μεταδοτικό ιό και να εντείνουν τους ελέγχους για να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση.

Η ακριβής αιτία δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως, καθώς υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις από αρμόδιες υπηρεσίες. Σε ανακοίνωσή του, το κτηνιατρικό γραφείο κτηνοτροφίας της Περιφέρειας 5 στο Τσιάνγκ Μάι ανέφερε ότι τα ζώα μολύνθηκαν από τον ιό της μόρβας των σκύλων και ότι οι κτηνίατροι εντόπισαν και μυκόπλασμα ως δευτερογενή λοίμωξη. Νωρίτερα, πάντως, ο γενικός διευθυντής του Τμήματος Ανάπτυξης Κτηνοτροφίας του υπουργείου Γεωργίας είχε δηλώσει σε ταϊλανδικό μέσο ότι πρόκειται για λοίμωξη από τον ιό της πανλευκοπενίας των γατών.

Ο ίδιος επισήμανε ότι η αντιμετώπιση ασθενειών σε τίγρεις είναι πολύ πιο δύσκολη από ό,τι σε κατοικίδια, επειδή τα ζώα δεν βρίσκονται σε στενή καθημερινή επαφή με τους ανθρώπους, με αποτέλεσμα όταν διαπιστωθούν τα συμπτώματα η νόσος να βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο.

Το ξέσπασμα καταγράφεται σε δύο περιοχές του Τσιάνγκ Μάι, το Μάε Ριμ και το Μάε Ταένγκ, ενώ τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν, σύμφωνα με τοπικά μέσα, στις 8 Φεβρουαρίου. Το Tiger Kingdom Chiang Mai, εγκατάσταση που αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό και διαφημίζει εμπειρίες επαφής με τίγρεις, έχει κλείσει προσωρινά μετά τους θανάτους.

Ο επικεφαλής του γραφείου άγριας ζωής στο Τσιάνγκ Μάι χαρακτήρισε τον αριθμό των θανάτων «πολύ ασυνήθιστο» και οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την προέλευση της μόλυνσης.

Στο παρελθόν έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά σε χώρες της περιοχής. Από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο του 2024, 47 τίγρεις και τρεις λεοπαρδάλεις πέθαναν στο νότιο Βιετνάμ μετά από μόλυνση με γρίπη των πτηνών. Επίσης, το 2004, ξέσπασμα γρίπης των πτηνών σε ζωολογικό κήπο στη Σριράτσα της Ταϊλάνδης οδήγησε στον θάνατο ή την ευθανασία 147 από τις 441 τίγρεις, με τις αρχές να αποδίδουν τότε τη μετάδοση πιθανότατα σε νωπά κουφάρια κοτόπουλου που χρησιμοποιούνταν ως τροφή.

Το Tiger Kingdom Chiang Mai δεν είχε ανταποκριθεί άμεσα σε αιτήματα για σχόλιο.

