Εκπαιδευτής τίγρεων κατασπαράχθηκε μπροστά στη σύζυγο και την κόρη του στην Οκλαχόμα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε το Σάββατο σε πάρκο άγριων ζώων στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, όταν εκπαιδευτής τίγρεων σκοτώθηκε από ένα από τα ζώα που φρόντιζε, την ώρα που παρακολουθούσαν έντρομοι η σύζυγος και η κόρη του.

Ο Ράιαν Ίσλι, 37 ετών, βρέθηκε νεκρός μέσα σε μεγάλο κλουβί στο Growler Pines Tiger Preserve, κοντά στην πόλη Χιούγκο, λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Τέξας. Όπως ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Τσοκτόου, Τέρι Παρκ, η τίγρη «άρχισε ξαφνικά να τον δαγκώνει και να τον ταρακουνά», χωρίς να έχει προηγηθεί κάποιο επεισόδιο.

«Ήταν μια μεγάλη τίγρη. Ο Ίσλι την είχε αρκετό καιρό», είπε ο σερίφης στο Associated Press.

Ένας ψηφιακός έρανος για την οικογένεια του Ίσλι είχε συγκεντρώσει πάνω από 30.000 δολάρια έως το πρωί της Τρίτης.

Ryan Easley, a former colleague of “Tiger King” Joe Exotic, was mauled by a tiger at an Oklahoma preserve. pic.twitter.com/AYStpMaCEb — Catch Up (@CatchUpFeed) September 22, 2025

«Τα ζώα ήταν οικογένειά του»

Το πάρκο εξέδωσε ανακοίνωση όπου αποχαιρέτησε τον εκπαιδευτή: «Αυτή η τραγωδία είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση της ομορφιάς αλλά και της απρόβλεπτης φύσης του φυσικού κόσμου. Ο Ράιαν γνώριζε τους κινδύνους, όχι από απερισκεψία αλλά από αγάπη. Τα ζώα που φρόντιζε δεν ήταν απλώς ζώα γι’ αυτόν, αλλά πλάσματα με τα οποία είχε δεθεί με σεβασμό και αγάπη». Όλες οι επισκέψεις στο πάρκο ανεστάλησαν μέχρι νεωτέρας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το πάρκο λειτουργεί ως ιδιωτική εγκατάσταση όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να κλείσουν περιηγήσεις και να δουν επιδείξεις φροντίδας και εκπαίδευσης τίγρεων. Οι άδειες για τέτοιες δραστηριότητες δίνονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο, από το υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής.

Οργανώσεις για τα δικαιώματα των ζώων, όπως η PETA και η Humane World for Animals, δήλωσαν ότι ο θάνατος του Ίσλι υπενθυμίζει πόσο επικίνδυνη είναι η χρήση άγριων ζώων σε θεάματα.

«Ήταν θέμα χρόνου τα αιλουροειδή να αντιδράσουν με τρόπο που τους είναι απολύτως φυσικός, δηλαδή με επιθετικότητα σε καταστάσεις πίεσης», είπε η Ντέμπι Μέτσλερ, διευθύντρια του Ιδρύματος PETA για την αιχμάλωτη άγρια ζωή.

Έγγραφο που δόθηκε στο Associated Press δείχνει ότι δύο τίγρεις 11 μηνών που είχε αποκτήσει ο Ίσλι το 2012 προέρχονταν από το πάρκο εξωτικών ζώων του Γουίνγουντ, που διαχειριζόταν ο Τζο Εξότικ, ο αμφιλεγόμενος ιδιοκτήτης ζωολογικού πάρκου που έγινε γνωστός από το ντοκιμαντέρ του Netflix «Tiger King»

Ο ίδιος ο Τζο Εξότικ, σήμερα φυλακισμένος για άλλη υπόθεση, ανάρτησε μήνυμα συλλυπητηρίων λέγοντας ότι ο Ίσλι είχε παλαιότερα κατασκευάσει στο πάρκο του έναν χώρο για τις τίγρεις του τον χειμώνα. «Με όλο τον σεβασμό, αναπαύσου εν ειρήνη Ράιαν Ίσλι. Πέθανες κάνοντας αυτό που αγαπούσες», έγραψε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τίγρη επιτίθεται σε εκπαιδευτή της. Το 1997, ένας τίγρης της Βεγγάλης 180 κιλών σκότωσε τον θηριοδαμαστή του μπροστά σε 200 θεατές σε τσίρκο της Πενσιλβάνια.

Το 2003, στο Λας Βέγκας, ο Ρόι Χορν του διάσημου διδύμου Siegfried & Roy τραυματίστηκε σοβαρά όταν μια λευκή τίγρη τον δάγκωσε στον λαιμό κατά τη διάρκεια παράστασης, γεγονός που έβαλε τέλος στην πολύχρονη καριέρα τους.

Με πληροφορίες από Guardian

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Λευκές τίγρεις και καρακάλ προς πώληση: Έκαναν εμπόριο εξωτικών αιλουροειδών μέσω social media

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πώς οι διεθνείς λαθρέμποροι κερδίζουν από τη διακοπή της προστασίας άγριας ζωής από τον Τραμπ