Τα τρένα στόχος της Ρωσίας: Εντείνονται οι φονικές επιθέσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας

Η Ρωσία επιδιώκει να καταστρέψει τις δυνατότητες εφοδιασμού της Ουκρανίας, στοχεύοντας αυτή τη φορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας.

Η Ουκρανία κατέγραψε τριπλασιασμό των επιθέσεων στο σιδηροδρομικό της σύστημα από τον Ιούλιο, καθώς η Ρωσία επιδιώκει να υπονομεύσει ένα από τα βασικά συστήματα εφοδιασμού της.

Ο Ολεξίι Κουλέμπα, αναπληρωτής πρωθυπουργός με αρμοδιότητα για τις υποδομές, δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο δίκτυο από την αρχή του 2025 έχουν προκαλέσει ζημιές συνολικού ύψους 1 δισ. δολαρίων.

«Αν συγκρίνουμε μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες, οι επιθέσεις έχουν τριπλασιαστεί. Από την αρχή της χρονιάς έχουν σημειωθεί 800 επιθέσεις σε σιδηροδρομικές υποδομές και έχουν καταστραφεί πάνω από 3.000 σιδηροδρομικά αντικείμενα. Αυτό που βλέπουμε σε αυτές τις κλιμακούμενες επιθέσεις είναι ότι στοχεύουν τα τρένα, ειδικά προσπαθώντας να σκοτώσουν τους οδηγούς», ανέφερε αρχικά.

RFE/RL's @radiosvoboda reveals the damage inside a passenger train that was hit in a Russian drone attack on October 4. pic.twitter.com/TKA8x4OsI3 — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) October 4, 2025

Σε μια χώρα τόσο μεγάλη όσο η Ουκρανία, οι σιδηρόδρομοι είναι κρίσιμοι. Το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφέρει πάνω από το 63% του φορτίου της χώρας – συμπεριλαμβανομένων των φορτίων σιτηρών – και το 37% της επιβατικής κίνησης, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία στατιστικής, ενώ η στρατιωτική βοήθεια από ξένες χώρες φτάνει συχνά με τρένο.

Russia drone attack on ukraine train 🚆 like 2 Russian men on same train #ukraine. #UkraineWar pic.twitter.com/MZaJu8qyYy — LIL GOON Hernan Cruz Rodriguez (@LilgoonCru2742) October 5, 2025

Ουκρανία: Τα τρένα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε drones γιατί κινούνται αργά

Μετά την εισβολή της Ρωσίας δε λειτουργούν αεροδρόμια, οπότε οι περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν μέσα και έξω από τη χώρα – συμπεριλαμβανομένων των ξένων ηγετών – με τρένο.

«Δεν πρόκειται μόνο για την ποσότητα των επιθέσεων, αλλά και για τον τρόπο δράσης των εχθρικών δυνάμεων. Τώρα, με τα πολύ ακριβή drones Shahed, στοχεύουν μεμονωμένες ατμομηχανές», συμπλήρωσε από την πλευρά του ο Ολεξάντρ Πέρτσoβσκι, επικεφαλής της ουκρανικής κρατικής σιδηροδρομικής εταιρείας, Ukrzaliznytsia.

Last night, a large-scale Russian Geran-2 drone attack was carried out on the city of Lozova, Kharkiv Oblast.



The target was the city's train station, with approximately 20 drones attacking in two main waves, flying in and impacting one after another. They targeted several… https://t.co/ErtDKzGyng pic.twitter.com/UzYh3eFGnT — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) August 5, 2025

Στον απόηχο των επιθέσεων, έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέτρα για καλύτερη προστασία του δικτύου, όπως o εξοπλισμός τρένων με ηλεκτρονικά συστήματα κατά των επιθέσεων από drones και η συγκρότηση ειδικών ομάδων αεράμυνας από το προσωπικό των σιδηροδρόμων.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Η Ρωσία εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση στο Κίεβο - Στις φλόγες ολόκληρη η ουκρανική πρωτεύουσα

Σύμφωνα με τον Ολεξίι Κουλέμπα, η Ρωσία έχει τρεις στόχους. Να καταστρέψει την ουκρανική εφοδιαστική στη νότια χώρα για να εμποδίσει τη μεταφορά εμπορευμάτων στα λιμάνια, να διαταράξει τη σιδηροδρομική κίνηση κοντά στις γραμμές του μετώπου σε περιοχές όπως Τσερνίχιβ και Σούμι και να «καταστρέψει τα πάντα» στο Ντονμπάς, την βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας που περιλαμβάνει τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Παράλληλα, σε πρόσφατη συνέντευξη στο Associated Press, ο Σέρχι Μπεσκρέστνοφ, ουκρανός στρατιωτικός και ειδικός σε drones, δήλωσε ότι τα τρένα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε drones επειδή κινούνται σχετικά αργά και ακολουθούν προβλέψιμες διαδρομές.

Καθώς αυξάνεται η εμβέλεια των ρωσικών drones και η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο προηγμένη, περισσότερα τμήματα του σιδηροδρομικού δικτύου βρίσκονται πλέον εντός βεληνεκούς.

«Αν οι Ρώσοι συνεχίσουν να χτυπούν ντίζελ και ηλεκτρικές ατμομηχανές, θα έρθει πολύ σύντομα η στιγμή που οι γραμμές θα παραμείνουν άθικτες αλλά δε θα έχουμε τίποτα για να κυκλοφορήσουν πάνω τους», κατέληξε.

Με πληροφορίες από Guardian