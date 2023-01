Tα πλουσιότερα κατοικίδια στον κόσμο: Ένας γερμανικός ποιμενικός αξίας $500 εκατ. κι η γάτα της Τέιλορ Σουίφτ στη τρίτη θέση

Η γάτα της τραγουδίστριας Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift), «Ολίβια Μπένσον» βρίσκεται στο νούμερο τρία στη λίστα με τα πλουσιότερα κατοικίδια στο κόσμο με καθαρή αξία $ 97 εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα AllAboutCats.com η λίστα διαμορφώθηκε από τα κέρδη που έχουν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram από δημοσιεύσεις, περισσότεροι ακόλουθοι, και «likes» με εξαίρεση την γάτα της Σουίφτ.

«Η αξιολάτρευτη σκωτσέζικη φολντ Ολίβια, απέκτησε την περιουσία της πρωταγωνιστώντας μαζί με την σούπερ σταρ-ιδιοκτήτρια της σε πολλά μουσικά βίντεο, έχει δημιουργήσει τη δική της σειρά προϊόντων και έχει κάνει διαφημιστικά μεγάλου προϋπολογισμού,» εξηγεί η ιστοσελίδα προσθέτοντας ότι δεν έχει δικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το πλουσιότερο κατοικίδιο στον κόσμο, είναι ο γερμανικός ποιμενικός «Gunther VI», με καθαρή αξία $ 500 εκατομμύρια.

Gunther VI, a German shepherd worth almost $500 million, is selling a Miami mansion that was once owned by Madonna.... yes, you read that correctly. https://t.co/yk2jqDG3JM pic.twitter.com/8656Qmhk32