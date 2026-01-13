ΔΙΕΘΝΗ
Τα πιο ισχυρά διαβατήρια του 2026 - Η θέση της Ελλάδας

Η λίστα των 10 πρώτων χωρών με τα πιο ισχυρά διαβατήρια για το 2026

The LiFO team
Φωτ. αρχείου από διαβατήριο / Pixabay
Το Henley Passport Index δημοσίευσε την ετήσια λίστα του με τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2026, με αυτό της Σιγκαπούρης να κατακτά -για ακόμη μία χρονιά- την πρώτη θέση.

Η Σιγκαπούρη βρίσκεται στην πρώτη θέση με πρόσβαση χωρίς βίζα σε 192 από τους 227 προορισμούς που παρακολουθεί ο δείκτης. Ακολουθούν, ισόβαθμες στη δεύτερη θέση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, με 188 προορισμούς.

Στην τρίτη θέση, βρίσκει κανείς μία σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Ισπανία, η Σουηδία και η Ελβετία με πρόσβαση σε 186 χώρες, για να ακολουθήσει στην τέταρτη θέση, δύο θέσεις παραπάνω συγκριτικά με πέρυσι, η Ελλάδα, με 185 προορισμούς χωρίς βίζα.

Τα πιο ισχυρά διαβατήρια στον κόσμο για το 2026

Η λίστα των 10 πρώτων:

  • Σιγκαπούρη - 192 προορισμοί
  • Ιαπωνία, Νότια Κορέα - 188 προορισμοί
  • Δανία, Λουξεμβούργο, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία - 186 προορισμοί
  • Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία - 185 προορισμοί
  • Ουγγαρία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - 184 προορισμοί
  • Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Μάλτα, Νέα Ζηλανδία, Πολωνία -183 προορισμοί
  • Αυστραλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Ηνωμένο Βασίλειο - 182 προορισμοί
  • Καναδάς, Ισλανδία, Λιθουανία - 181 προορισμοί
  • Μαλαισία - 180 προορισμοί
  • Ηνωμένες Πολιτείες - 179 προορισμοί

THE LIFO TEAM
 
 