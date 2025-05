Συνελήφθη ο συνιδρυτής της Ben & Jerry’s- Φώναζε «το Κογκρέσο σκοτώνει φτωχά παιδιά στη Γάζα»

Ο συνιδρυτής της πασίγνωστης εταιρείας παγωτού Ben & Jerry’s, Μπεν Κοέν, συνελήφθη την Τετάρτη κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία των ΗΠΑ, κατά την οποία κατέθετε ο Υπουργός Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία του Καπιτωλίου, ο συνιδρυτής της πασίγνωστης εταιρείας παγωτού Ben & Jerry’s ήταν ένας από τους επτά διαδηλωτές που απομακρύνθηκαν δια της βίας από την ακρόαση της Επιτροπής Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ομάδα ακτιβιστών διέκοψε τη διαδικασία, φωνάζοντας και κρατώντας πλακάτ.

Ένας εξ αυτών φώναξε «Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ σκοτώνει ανθρώπους με AIDS», την ώρα που ο Κένεντι κατέθετε, ενώ λίγο αργότερα ο Κοέν σηκώθηκε και κατηγόρησε το Κογκρέσο ότι συντελεί στους θανάτους παιδιών στη Γάζα, εν μέσω της σύρραξης Ισραήλ-Χαμάς.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι, διέκοψε τη συνεδρίαση και κάλεσε την Αστυνομία του Καπιτωλίου να απομακρύνει τους διαδηλωτές. Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά επτά άτομα, ανάμεσά τους και τον Κοέν, με κατηγορίες για συνωστισμό, παρεμπόδιση και διατάραξη κοινής τάξης -πλημμέλημα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Οι υπόλοιποι έξι αντιμετωπίζουν και επιπλέον κατηγορίες για αντίσταση κατά της αρχής και επίθεση σε αστυνομικό.

Ο Μπεν Κοέν, μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο X (πρώην Twitter) λίγο μετά τη σύλληψή του, επανέλαβε τη διαμαρτυρία του: «Το Κογκρέσο σκοτώνει φτωχά παιδιά στη Γάζα αγοράζοντας βόμβες, ενώ παράλληλα περικόπτει την πρόσβαση παιδιών στο Medicaid στις ΗΠΑ», δήλωσε καθώς τον οδηγούσαν αστυνομικοί με χειροπέδες. «Πρέπει να σταματήσει η πολιορκία. Πρέπει να επιτραπεί η είσοδος τροφίμων στα παιδιά της Γάζας», πρόσθεσε.

I told Congress they're killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they're paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities' response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM