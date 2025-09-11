ΔΙΕΘΝΗ
Νεκρός ο Αμερικανός ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ μετά από πυροβολισμό σε πανεπιστήμιο της Γιούτα

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, γράφοντας: «Ο σπουδαίος, και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός»

Φωτ: EPA, αρχείου
0

Ο Αμερικανός ακροδεξιός πολιτικός ακτιβιστής και ιδρυτής της Turning Point USA, Τσάρλι Κερκ, σκοτώθηκε την Τετάρτη σε εκδήλωση στο Utah Valley University, στο Όρεμ της Γιούτα, έπειτα από πυροβολισμό που δέχθηκε κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Ήταν μόλις 31 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας Truth Social, γράφοντας: «Ο σπουδαίος, και θρυλικός, Τσάρλι Κερκ, είναι νεκρός».

Η στιγμή της επίθεσης

Μάρτυρες και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ο Κερκ απαντούσε σε ερωτήσεις για τις μαζικές ένοπλες επιθέσεις στις ΗΠΑ όταν ακούστηκε ο πυροβολισμός. Κρατώντας το μικρόφωνο, είχε μόλις ανταπαντήσει σε ερώτηση για το αν οι στατιστικές συμπεριλαμβάνουν τη βία συμμοριών, όταν έπεσε ο πυροβολισμός.

Στα πλάνα φαίνεται να τινάζεται προς τα πίσω στην καρέκλα του, με αίμα στον λαιμό του, ενώ το κοινό ουρλιάζει και τρέχει πανικόβλητο για να απομακρυνθεί.

Η πανεπιστημιακή αστυνομία ανέφερε αρχικά ότι ύποπτος είχε τεθεί υπό κράτηση, ωστόσο αργότερα διευκρινίστηκε ότι το άτομο που συνελήφθη δεν ήταν ο δράστης. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ποιος ήταν ο Τσάρλι Κερκ

Ο Κερκ υπήρξε συνιδρυτής της Turning Point USA, μιας οργάνωσης με έντονη παρουσία σε εκατοντάδες πανεπιστημιουπόλεις στις ΗΠΑ, που ταυτίστηκε με το κίνημα του Ντόναλντ Τραμπ. Για πολλούς, ο όρος «φλογερός» δεν αρκούσε για να περιγράψει το ύφος του: υπήρξε αφοσιωμένος στον Τραμπ, έχτισε τεράστιο κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων και των podcasts, και η ικανότητά του να κινητοποιεί νέους τον ανέδειξε σε κεντρικό πρόσωπο του κινήματος MAGA.

Η Turning Point είχε επενδύσει σημαντικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό σε πολιτείες-κλειδιά στις εκλογές του 2020 και του 2024. Ο Κερκ μίλησε σε συνέδρια των Ρεπουμπλικανών, ενώ πέρυσι ο ίδιος ο Τραμπ ανταπέδωσε με μεγάλη ομιλία σε εκδήλωση της Turning Point στην Αριζόνα.

Οι πολιτικές του θέσεις τον κατέτασσαν σε χαρακτηριστικό εκπρόσωπο της σύγχρονης ακροδεξιάς στις ΗΠΑ:

  • Τασσόταν κατά των αμβλώσεων και υπέρ του περιορισμού των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών.
  • Αντιτασσόταν στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας, καταγγέλλοντας προγράμματα ισότητας ως «ιδεολογική χειραγώγηση».
  • Είχε αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020, υιοθετώντας τον ισχυρισμό Τραμπ ότι «κλάπηκαν».
  • Κατά την πανδημία, χαρακτήρισε τα περιοριστικά μέτρα και την προώθηση των εμβολίων «καταπάτηση των ελευθεριών».
  • Στο μεταναστευτικό, υπερασπίστηκε τις μαζικές απελάσεις και την πολιτική του τείχους στα σύνορα.
  • Η οργάνωσή του είχε κατηγορηθεί ότι κατήρτιζε καταλόγους καθηγητών, τους οποίους παρουσίαζε ως «ιδεολογικά στρατευμένους στην Αριστερά».

Η ευαγγελική του πίστη και η οικογένειά του βρισκόταν στο επίκεντρο της δημόσιας εικόνας του. Ήταν παντρεμένος με πρώην Μις Αριζόνα και είχαν δύο παιδιά. Στα μάτια των υποστηρικτών του, ενσάρκωνε το μέλλον του συντηρητικού ακτιβισμού στις ΗΠΑ· για τους επικριτές του, ήταν μια βαθιά διχαστική φιγούρα.

Με πληροφορίες από BBC, Guardian, Financial Times

 
 
 
