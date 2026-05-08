Συγκινητικό βίντεο από πτήση με επιβάτη 2χρονο αγόρι που νίκησε τον καρκίνο: Η αφιέρωση του πληρώματος

«Έχουμε έναν μικρό ήρωα. Κρουζ, είναι μεγάλη μας τιμή που σε μεταφέρουμε στο σπίτι σου, είσαι πολύ γενναίος», ακούγεται να λέει μέλος του πληρώματος - Η αντίδραση του αγοριού

Συγκινεί βίντεο από πτήση με επιβάτη ένα 2χρονο αγόρι που επιστρέφει σπίτι του μετά από θεραπεία για τον καρκίνο / Φωτ.: Screenshot / Instagram, @washingtonpost

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή καταγράφηκε σε πτήση με προορισμό το Σαν Ντιέγκο, όταν το πλήρωμα του αεροσκάφους προχώρησε σε μια αφιέρωση από τα ηχεία του αεροσκάφους, σε 2χρονο αγόρι που κατάφερε να νικήσει μια σπάνια μορφή καρκίνου.

Το βίντεο, που δημοσίευσε η Washington Post, δείχνει τη στιγμή που από τα ηχεία του αεροπλάνου ακούγεται η φωνή μέλους του πληρώματος να ανακοινώνει στους επιβάτες:

«Έχουμε έναν μικρό ήρωα που λέγεται Κρουζ και είναι δύο ετών. Έδινε μάχη με μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνου. Πλέον ξεπέρασε και επίσημα τον καρκίνο.

Κρουζ, είναι μεγάλη μας τιμή που σε μεταφέρουμε πίσω στο σπίτι σου με αυτή την πτήση. Θέλουμε να γιορτάσουμε μαζί με εσένα και τους γονείς σου σήμερα. Είμαστε πολύ περήφανοι για σένα. Είσαι πολύ δυνατός και γενναίος».

Σύμφωνα με την Washington Post, ο μικρός Κρουζ Ανγκουιάνο ταξίδευε πίσω στο Σαν Ντιέγκο έπειτα από τέσσερις μήνες θεραπείας για τον καρκίνο στη Νέα Υόρκη.

Μόλις άκουσε το όνομά του, ο 2χρονος ενθουσιάστηκε, άρχισε να χαμογελά και να κοιτάζει γύρω του, ενώ οι επιβάτες χειροκροτούσαν.

Ο Κρουζ Ανγκουιάνο διαγνώστηκε με νευροβλάστωμα σταδίου 4 τον Ιούλιο του 2025, αφού αρχικά οι γιατροί είχαν αποδώσει τα συμπτώματά του σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, δυσκοιλιότητα και λοίμωξη στο αυτί.

Ο μικρός υποβλήθηκε σε αρκετούς κύκλους χημειοθεραπείας στο Σαν Ντιέγκο, πριν ταξιδέψει τον Νοέμβριο μαζί με τους γονείς του στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center της Νέας Υόρκης για χειρουργική επέμβαση και περαιτέρω θεραπεία.

Περίπου έναν μήνα μετά το χειρουργείο, οι γιατροί ανακοίνωσαν στις 9 Ιανουαρίου ότι ο Κρουζ νίκησε τον καρκίνο.

Με πληροφορίες από The Washington Post