Στη συλλογή Χάρι Πότερ ανήκει το πρώτο νόμισμα που έχει το πορτέτο του βασιλιά Καρόλου

Ένα νόμισμα με τον χαρακτήρα των ταινιών και βιβλίων Χάρι Πότερ, Άλμπους Ντάμπλντορ, είναι το πρώτο που φέρει το πορτρέτο του βασιλιά Κάρολου.

Το νόμισμα είναι το τρίτο σε μια σειρά που γιορτάζει την 25η επέτειο έκδοσης του βιβλίου «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Ο Κάρολος Γ′ εμφανίζεται στη μία πλευρά του νομίσματος, ενώ ένα πορτρέτο του Άλμπους Ντάμπλντορ είναι στην άλλη. Όπως αναφέρει το BBC, το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Βρετανία ανακοίνωσε ότι πρόκειται για «μία από τις λίγες συλλογές νομισμάτων που θα έχει μια αλλαγή στο βασιλικό πορτρέτο.

Τα δύο προηγούμενα νομίσματα της σειράς - που απεικονίζουν το Χόγκουαρτς και τον ίδιο τον Χάρι Πότερ - έφεραν ένα πορτρέτο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’.

Και τα τρία νομίσματα είναι φιλοτεχνημένα από τον Τζιμ Κέι, ο οποίος δημιούργησε την πρώτη πλήρως εικονογραφημένη έκδοση του βιβλίου «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Μερικά μάλιστα από τα νομίσματα της σειράς παραπέμπουν στη μαγεία. Κάποια είναι έγχρωμα ενώ κάποια όταν τα περιστρέψει κανείς στο φως, αποκαλύπτουν έναν κεραυνό και τον αριθμό 25 που συμβολίζει τα χρόνια που συμπληρώθηκαν από το πρώτο βιβλίο του Χάρι Πότερ.

Σύμφωνα με το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, τα νομίσματα έχουν μεγάλη απήχηση διεθνώς. Μέχρι στιγμής οι λάτρεις του Χάρι Πότερ σε 86 χώρες αγόρασαν τουλάχιστον ένα νόμισμα της σειράς. Πάντως, παρόλο που τα σχέδια εμφανίζονται σε νομίσματα 50 πενών, τα συλλεκτικά αντικείμενα κοστίζουν λίρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρώσουν 20 αγγλικές λίρες για μια έγχρωμη έκδοση και έως 5.215 λίρες για ένα χρυσό νόμισμα 200 λιρών.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεχίσουμε τη μαγευτική συλλογή νομισμάτων του Χάρι Πότερ με τον καθηγητή Άλμπους Ντάμπλντορ να παρουσιάζει τα δικά του νομίσματα 50p. Η συλλογή νομισμάτων Χάρι Πότερ του Βασιλικού Νομισματοκοπείου έχει γνωρίσει μεγάλη ανταπόκριση μεταξύ των συλλεκτών σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο επειδή τα βιβλία αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά επειδή η συλλογή κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό και θα έχει μια αλλαγή στο πορτρέτο κατά τη διάρκεια της σειράς.

Αυτή η συλλογή νομισμάτων χρησιμεύει ως μόνιμη υπενθύμιση της συναρπαστικής μετάβασης από την μακροβιότερη βασιλεύοντα μονάρχη της Βρετανίας στην πρώτη εμφάνιση της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά Κάρολου στα νομίσματα του Ηνωμένου Βασιλείου», δήλωσε η Ρεμπέκα Μόργκαν, διευθύντρια συλλεκτικών υπηρεσιών.

Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στα ράφια το 1997. Τα βιβλία για τον μυστικό κόσμο των μάγων μετατράπηκαν σε μια σειρά επτά μυθιστορημάτων με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 560 εκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως.

The next @royalmintuk coin in the Harry Potter Collection has just launched, featuring Professor Albus Dumbledore, Headmaster of Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Follow https://t.co/lLq4lV5RpS to order the coin! pic.twitter.com/mx1LTwdr4l