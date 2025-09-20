Starbucks: Μαζικές αγωγές εργαζομένων για το νέο dress code

Εργαζόμενοι των Starbucks σε τρεις πολιτείες των ΗΠΑ στρέφονται νομικά κατά της αλυσίδας καφέ, υποστηρίζοντας ότι το νέο dress code που καθιερώθηκε τον Μάιο τους επιβάλλει επιπλέον έξοδα για τα οποία δεν αποζημιώνονται.

Με τη στήριξη του σωματείου Starbucks Workers United, τρεις εργαζόμενοι κατέθεσαν στις 17 Σεπτεμβρίου ομαδικές αγωγές σε Ιλινόι και Κολοράντο, ενώ στην Καλιφόρνια υπέβαλαν καταγγελίες στην Υπηρεσία Εργασίας και Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού. Αν η αρχή δεν επιβάλει κυρώσεις, προαναγγέλλεται και εκεί συλλογική αγωγή.

Το νέο dress code, που ισχύει από τον Μάιο, απαιτεί από τους baristas να φορούν μαύρο μονόχρωμο μπλουζάκι κάτω από την πράσινη ποδιά τους. Τα μπλουζάκια μπορεί να έχουν κοντό ή μακρύ μανίκι, αλλά δεν επιτρέπονται τιράντες ή ρούχα που αφήνουν ακάλυπτη τη μέση. Σύμφωνα με την αγωγή, όποιος δεν συμμορφώνεται λαμβάνει προειδοποίηση από τον μάνατζερ ή στέλνεται σπίτι πριν καν ξεκινήσει τη βάρδια του.

Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η εταιρεία παραβιάζει την εργατική νομοθεσία σε Καλιφόρνια, Κολοράντο και Ιλινόι, η οποία ορίζει ότι οι εργοδότες πρέπει να αποζημιώνουν προσωπικό για δαπάνες που σχετίζονται με την υποχρεωτική στολή.

«Είναι άδικο ένα brand δισεκατομμυρίων να μεταφέρει το βάρος στους εργαζόμενους»

Ο Σέι Μάνικ, που εργάζεται στη Starbucks από το 2022 και πρόσφατα προήχθη σε shift supervisor, περιγράφει στην αγωγή ότι χρειάστηκε να αγοράσει με δικά του χρήματα τέσσερα μαύρα μπλουζάκια, ένα ζευγάρι παπούτσια και τζιν παντελόνι για να συμμορφωθεί με τον νέο κανονισμό. Συνολικά ξόδεψε πάνω από 110 δολάρια χωρίς να αποζημιωθεί.

«Αν δεν αγόραζα τα ρούχα, κινδύνευα να με στείλουν σπίτι, να δεχθώ επίπληξη ή ακόμα και να απολυθώ», δήλωσε ο Μάνικ μέσω των δικηγόρων του.«Είναι άδικο ένα brand δισεκατομμυρίων να μεταφέρει το βάρος στους εργαζόμενους που ήδη παλεύουν με ασταθή ωράρια και υποστελεχωμένα καταστήματα».

Η Starbucks, σε ανακοίνωσή της, υποστηρίζει ότι το νέο dress code εφαρμόστηκε για να προσφέρει «πιο συνεπή εμπειρία στους πελάτες και πιο απλές οδηγίες στους συνεργάτες μας». Όπως σημειώνει, η εταιρεία παρείχε σε κάθε εργαζόμενο δύο μπλουζάκια χωρίς χρέωση.

Το σωματείο Starbucks Workers United, που εκπροσωπεί εργαζόμενους σε 640 καταστήματα στις ΗΠΑ, καταγγέλλει ότι η πολιτική εντείνει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και προσθέτει οικονομικές πιέσεις στο προσωπικό.

