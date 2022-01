Άφησε πίσω του έξι συζύγους και τουλάχιστον 28 απογόνους: η μία από τις χήρες του εκλιπόντος βασιλιά των Ζουλού ξεκίνησε σήμερα τη μάχη της ενώπιον της νοτιοαφρικανικής δικαιοσύνης, στον πόλεμο για τη διαδοχή στον θρόνο.

Αφού κυβέρνησε επί 50 χρόνια, ο βασιλιάς Γκούντγουιλ Ζουελιτίνι πέθανε τον περασμένο Μάρτιο, σε ηλικία 72 ετών. Με τη διαθήκη του όρισε αντιβασίλισσα την τρίτη και ευνοούμενη σύζυγό του, τη Σιγουίουε Μαντφόμπι Ντλαμίνι, η οποία με τη σειρά της ανακήρυξε διάδοχο του θρόνου τον γιο της, τον Μισουζούλου Ζούλου, 47 ετών.

Η αντιβασίλισσα πέθανε αιφνιδιαστικά τον Απρίλιο. Η στέψη δεν έχει γίνει ακόμη.

Η πρώτη σύζυγος του Γκούντγουιλ, η βασίλισσα Σιμπονγκίλε Ντλαμίνι, αμφισβητεί σήμερα στα δικαστήρια τη νομιμότητα της ανακήρυξης του προγονού της ως βασιλιά, ισχυριζόμενη ότι είναι η μοναδική νόμιμη σύζυγος, αφού μόνο εκείνη παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο. Οι άλλες σύζυγοι, τις οποίες θεωρεί «παλλακίδες», παντρεύτηκαν τον βασιλιά με παραδοσιακό γάμο.

Ενώπιον του δικαστηρίου του Πιτερμάριτζμπουργκ, της πρωτεύουσας της Χώρας των Ζουλού, η Σιμπονγκίλε Ντλαμίνι ζήτησε επίσης να της αποδοθεί η μισή βασιλική κληρονομιά.

PICS: Inside the corridors of the Pietermaritzburg High Court as we wait for the start of the Zulu royal family court case. The delay in starting the case is over seating arrangements as many of those at the court have accreditation challenges. @IOL #AmaZulu pic.twitter.com/Mm8v4Sqvcz — Sihle Mavuso (@ZANewsFlash) January 11, 2022

Ο βασιλιάς των Ζουλού δεν έχει εκτελεστική εξουσία, όμως ασκεί ισχυρή επιρροή στα περισσότερα από 11 εκατομμύρια μέλη της μεγαλύτερης εθνότητας της Νότιας Αφρικής. Διαθέτει επίσης εκτάσεις χιλιάδων στρεμμάτων, πολλά παλάτια και άλλα ακίνητα.

Ο δικηγόρος της βασίλισσας, Νάιτζελ Ρέντμαν, αμφισβήτησε τη νομιμότητα των πέντε «παραδοσιακών» γάμων του εκλιπόντος βασιλιά. «Δεν πρόκειται μόνο για ένα νομικό πρόβλημα, αλλά για τη σύγκρουση του κοινού και του εθιμικού δικαίου», σχολίασε ο δικαστής Άιζακ Μαντόντο.

A court case involving the Zulu Royal Family is back in Pietermaritzburg High Court today, where it's expected to hear on 3 matters, coronation of Prince Misuzulu, the Late King Zwelithini's will and its signature.

The Case was lodged by Queen Sibongile Dlamini Zulu and her kids. pic.twitter.com/Gz8JTSjh6r — 1KZNTV News (@1KZNtvNews) January 11, 2022

Για ορισμένα μέλη της εθνότητας, οι βασιλικές υποθέσεις δεν έχουν θέση στο δικαστήριο. Δεκάδες Ζουλού πολεμιστές, ντυμένοι με παραδοσιακά δέρματα ζώων και κρατώντας δόρατα και ασπίδες, διαδήλωσαν γύρω από το δικαστήριο. Οι «αμαμπούθο», τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια, κατηγόρησαν τη νοτιοαφρικανική δικαιοσύνη ότι εμπλέκεται στις παραδόσεις τους.

WATCH: More Zulu warriors sympathetic to King Misuzulu are encircling the Pietermaritzburg High Court as the Zulu royal family court case drags on. Through traditional songs they are blaming the government and courts of messing with traditional structures. @IOL #AmaZulu pic.twitter.com/uTjLL4Epcu — Sihle Mavuso (@ZANewsFlash) January 11, 2022

WATCH: Zulu regiments outside the Pietermaritzburg High Court after the conclusion of the Zulu royal family court case. @IOL #AmaZulu pic.twitter.com/REs5VKYzPZ — Sihle Mavuso (@ZANewsFlash) January 11, 2022

Οι δύο κόρες της βασίλισσας Σιμπονγκίλε Ντλαμίνι, οι πριγκίπισσες Ντομπιζοσούθου και Νταντογενκόσι, υποστηρίζουν από την πλευρά τους ότι η διαθήκη του πατέρα τους είναι άκυρη γιατί ένας γραφολόγος έκρινε ότι η υπογραφή του στο έγγραφο αυτό είναι πλαστή.

Πολλά μέλη της βασιλικής οικογένειας, φέροντας τα εμβλήματά τους (δέρματα ζώων στους ώμους ή το κεφάλι) έδωσαν το παρών στο δικαστήριο σήμερα. Ο διάδοχος Μισουζούλου Ζούλου δεν παρέστη.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί αύριο.

