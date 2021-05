Με το στόμα ορθάνοιχτο, αποκαλύπτοντας τα μυτερά, μαύρα δόντια του, το θαλάσσιο πλάσμα, που ξεβράστηκε στην Καλιφόρνια, μοιάζει να έχει ξεπηδήσει από κάποια ταινία.

Όχι όμως. Το ψάρι πλάτους περίπου 45 εκατοστά, κατάφερε με κάποιον τρόπο να βγει από τα βάθη του Ειρηνικού και να φτάσει στις ακτές του Newport την περασμένη Παρασκευή.

Είναι ένα από τα περίπου τέτοια 300 είδη ψαριών που έχουν βρεθεί σε όλο τον κόσμο. Το Himantolophus groenlandicus, εντοπίστηκε στο κρατικό πάρκο Crystal Cove, από τον Ben Estes. Το περίεργο σε αυτό το δείγμα του ψαρού είναι η τέλεια διατηρημένη κατάστασή του.

«Ήξερα ότι ήταν ένα ασυνήθιστο εύρημα», είπε ο Estes στον Guardian για την ανακάλυψή του. Περιέγραψε τον εαυτό του ως τακτικό ψαρά στην παραλία αλλά είπε πως ποτέ στη ζωή του δεν έχει δει κάτι παρόμοιο.

«Δεν ξέρω αν κατάλαβε τις συνέπειες αυτού που βρήκε», δήλωσε η Jessica Roame, συντονίστρια της εκπαίδευσης στο Davey’s Locker Sportfishing & Whale Watching.

Ο οργανισμός ήταν από τους πρώτους που δημοσίευσαν φωτογραφίες από το ψάρι αυτό του Ειρηνικού στο Facebook και το Twitter, αφού ο Estes ειδοποίησε τις αρχές.

«Συμβαίνει όταν κάποιος περπατά να βρίσκει στην παραλία νεκρά πράγματα εδώ και εκεί, που απλά δεν θα έπρεπε να βρίσκονται εκεί. Το θέμα είναι ότι ήταν σχεδόν ανέπαφο. Από πόσο βάθος, πώς κατάφερε να φτάσει εδώ; »

Δεν υπάρχουν ακόμη απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, δήλωσε ο John Ugoretz του τμήματος ψαριών και θηραμάτων της Καλιφόρνιας.

Οι ερευνητές είναι απλά χαρούμενοι που βλέπουν αυτό το είδος, το οποίο συνήθως κατοικεί στη σκοτεινή υποβρύχια άβυσσο περίπου 1 χλμ σε βάθος από την επιφάνεια της θάλασσας. Σπάνια ανακτώνται τέτοια είδη από τα βάθη.

Αξιωματούχοι στην υπηρεσία κρατικών πάρκων της Καλιφόρνιας συνδέθηκαν με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της επαρχίας του Λος Άντζελες «με την ελπίδα ότι θα μεταφερθεί στη συλλογή τους», δήλωσε ο Ugoretz. Το μουσείο έχει μόνο τρία άλλα τέτοια είδη στη συλλογή του, αλλά μόνο ένα από την Καλιφόρνια και κανένα δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση.



Παρόλο που σπάνια συναντώνται, τα ψάρια αυτά είναι από τα πιο γνωστά πλάσματα των βαθέων υδάτων. Τα ακανθωτά δόντια τους, αν και απειλητικά, χρησιμεύουν περισσότερο για να παγιδεύσουν παρά να καταστρέψουν το θήραμα τους.

Σύμφωνα με την Ακαδημία Επιστημών της Καλιφόρνια, το είδος αυτό παγιδεύει τα θηράματά του, που βρίσκονται σε βάθος ακόμα και 1 χλμ στη θάλασσα, δελεάζοντάς τα με τους φωσφορίζοντες λαμπτήρες τους, που λάμπουν υποβρύχια με τη βοήθεια βακτηρίων.

Ή τουλάχιστον αυτή είναι η τακτική των θηλυκών. Τα αρσενικά έχουν εξελιχθεί σε «σεξουαλικά παράσιτα» και έχουν πολύ μικρότερο μέγεθος. Αφού συνευρεθούν με τα θηλυκά, χάνουν όλα τα εσωτερικά τους όργανα - συμπεριλαμβανομένων των ματιών τους - και δεν έχουν παρά μόνο όρχεις. Το αρσενικό παρέχει σπέρμα με αντάλλαγμα τροφή.



Το πρώτο τέτοιο ψάρι βρέθηκε το 1833 στην Γροιλανδία, σύμφωνα με τους New York Times. Έκτοτε, οι περισσότερες από τις γνώσεις που αποκτήθηκαν, προήλθαν από τα λίγα νεκρά δείγματα που με κάποιον τρόπο κατέληξαν στην ακτή.

Αλλά τα τελευταία χρόνια, επιστήμονες και εξερευνητές βαθέων υδάτων μπόρεσαν να παρατηρήσουν τον κόσμο τους.

Σε μια υποβρύχια αποστολή του 2016, οι ερευνητές παρατήρησαν ένα ζευγάρι που γεννούσε για πρώτη φορά. «Ήταν καταπληκτικό», είπε ο Theodore W Pietsch, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ.

«Είναι υπέροχα πλάσματα που χρειάζονται την προσοχή μας και την προστασία μας».

RARE FIND! Deep sea anglerfish washed up in Newport Beach on Friday morning! On Crystal Cove beach @CrystalCoveSP staff were alerted by beach visitor Ben Eslef and were able to retrieve this intact specimen.. pic.twitter.com/vERGy5Zujt