Σπάνια χιονόπτωση «εδώ και δεκαετίες» στην Αυστραλία: Άνδρας έκανε σκι σε γήπεδο γκολφ

Από το πιο παχύ στρώμα χιονιού «εδώ και δεκαετίες» έχουν σκεπαστεί αρκετές πόλεις στην ανατολική Αυστραλία.

Ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, προκαλώντας πλημμύρες, εγκαταλείποντας οχήματα αλλά και οδηγώντας σε διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε χιλιάδες σπίτια, σύμφωνα με τις αρχές.

Σε περιοχές των βορειοδυτικών τμημάτων της πολιτείας της Νέας Αγγλίας, καταγράφηκε η πιο σφοδρή χιονόπτωση των τελευταίων 20 ετών, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ABC, ενώ στη γειτονική πολιτεία του Κουίνσλαντ σημειώθηκε η πρώτη χιονόπτωση μέσα σε μία δεκαετία, σύμφωνα με την εφημερίδα Sydney Morning Herald.

Rare snow in Australia....



"I've never seen anything like this before in my entire life!pic.twitter.com/DeXIbQ7YC3 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 2, 2025

Rare heavy snowfall event today in Armidale, New South Wales, Australia, after several years.



A powerful winter storm has swept across northern NSW, delivering heavy snow, rain, black ice, and strong winds.



Snowfalls of up to 50 cm have been reported around Armidale and Guyra. pic.twitter.com/5G0t24xUvf — RenderNature (@RenderNature) August 2, 2025

Οι καιρικές συνθήκες είναι βελτιωμένες σήμερα, ενώ για τη χθεσινή ημέρα, οι προβλέψεις των μετεωρολόγων ανέφεραν ύψη χιονιού περίπου 50 εκατοστών σε μερικές περιοχές.

Βροχοπτώσεις με ύψος βροχής μεγαλύτερο από 10 εκατοστά αναμένονταν για άλλες περιοχές, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social δείχνει το χιόνι να έχει καλύψει τις πόλεις. Μάλιστα, σε μια εικόνα άνδρας απολαμβάνει τις χειμερινές συνθήκες κάνοντας σκι σε γήπεδο γκολφ στο Guyra στα Northern Tablelands της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Ο μετεωρολόγος του Sky News, Rob Sharpe, δήλωσε ότι έχει πέσει πυκνό χιόνι, προκαλώντας ενθουσιασμό σε κατοίκους και επισκέπτες που συρρέουν στις διάφορες πόλεις.

«Ας ξεκινήσουμε με το χιόνι γιατί φαίνεται φανταστικό! Αυτή είναι η Guyra σήμερα το πρωί, πυκνό χιόνι έχει καλύψει τώρα στο έδαφος. Μπορείτε να το δείτε από τις φωτογραφίες εδώ, μιλάμε για πολύ χιόνι! Κοιτάξτε αυτό το άτομο, να κάνει σκι στο γήπεδο γκολφ στη Νέα Νότια Ουαλία! Είναι κάτι που δεν μπορείτε να κάνετε πολύ συχνά, αυτό είναι σίγουρο».

Με πληροφορίες από Reuters, SkyNews και ΑΠΕ-ΜΠΕ