Σουπερμόντελ έπεσε στην πασαρέλα του Valentino- Νευρίασε και πέταξε τα παπούτσια

Η Kristen McMenamy έπεσε στην πασαρέλα του Valentino στη διάρκεια της επίδειξης για την σεζόν Άνοιξη 2023 στο Παρίσι- αλλά η πτώση προκάλεσε οργισμένες αντιδράσεις.

Το βίντεο με το διάσημο 58χρονο σουπερμόντελ να πέφτει στο έδαφος έγινε αμέσως viral, ωστόσο οι περισσότεροι επικεντρώθηκαν στον οίκο μόδας, που κατακεραυνώθηκε στα social media επειδή έβαλε την Kristen McMenamy να περπατήσει με τα ψηλοτάκουνα που, όπως παρατήρησαν αρκετοί, δεν είχαν καθόλου καλή εφαρμογή.

it’s like every season valentino have an issue with their heels? pic.twitter.com/xtdw84YT3x — michealla✨ (@PRADAXBBY) January 25, 2023

Σε δήλωσή της προς την New York Post, η εταιρεία σχολίασε το περιστατικό, λέγοντας: «Το Maison Valentino νοιάζεται για την ασφάλεια και την ευημερία των ταλαντούχων ανδρών και γυναικών που προσλαμβάνονται για να περπατήσουν στην πασαρέλα. Τα μοντέλα είχαν τη δυνατότητα να εξασκηθούν με τα παπούτσια και τους προσφέρθηκαν εναλλακτικές επιλογές για να διασφαλιστεί η άνεσή τους για το σόου».

Στο βίντεο, που μετρά πάνω από 10 εκατομμύρια views, εμφανίζεται η McMenamy να πεδικλώνεται και τελικά να πέφτει καθώς περπατάει στην πασαρέλα με τους θεατές να σπεύδουν να τη βοηθήσουν. Ωστόσο, φανερά εκνευρισμένη, επιλέγει να περπατήσει το υπόλοιπο της πασαρέλας ξυπόλητη σαν επαγγελματίας.

#KristenMcmenamy https://t.co/FdKcJ2vXd8 pic.twitter.com/Z4d3pVXL6w — MastroDeroberto BΔrsΔnofiyo (@Barsanofiyo) January 27, 2023

Αρκετοί ήταν εκείνοι που επιτέθηκαν στον οίκο Valentino μετά το γεγονός.

«Δεν καταλαβαίνω πώς ο Valentino βάζει ακόμα μοντέλα να περπατούν με παπούτσια που είναι πολύ μικρά;;;», αναρωτήθηκε ένας χρήστης στο Τwitter.

«Πιθανότατα έτρεμε. Είναι ντροπιαστικό να τα κάνεις μαντάρα όχι μόνο στη δουλειά, αλλά ειδικά μπροστά σε τόσους ανθρώπους που σε παρακολουθούν στενά», πρόσθεσε άλλος.

Κάποιος άλλος είπε: «Είναι η εφαρμογή του φορέματος. Όταν είναι πολύ στενό δεν μπορούν να περπατήσουν με τακούνια πόσο μάλλον με το φόρεμα».

I don’t understand how literal VALENTINO still makes models walk in shoes that are too small??? — Pluto Princess 🪩 (@plutoprincess69) January 26, 2023

Άλλοι βέβαια υποστήριξαν ότι ήταν τα πόδια του μοντέλου και όχι η εφαρμογή των τακουνιών του σχεδιαστή - που την έκαναν να πέσει.

«Χωρίς παρεξήγηση, αλλά ούτε με τα παπούτσια που έβγαλε δεν μπορούσε να περπατήσει ίσια», σημείωσε κάποιος χρήστης, με άλλον να προσθέτει: «Δεν ήταν τα παπούτσια. Τα πόδια της είναι προς λάθος κατεύθυνση».

She was probably shaking. It’s embarrassing to mess up not only at work, but especially in front of so many people who are watching you closely. — Lyn Makenzie (@illstayawake) January 26, 2023

Η Kristen McMenamy, από την πλευρά της, έκανε πλάκα με τον εαυτό της στο Instagram, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τα παρασκήνια της προετοιμασίας της για το σόου.

«Before the Fall», έγραψε στη λεζάντα, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο μεταξύ του fall (πτώση) και Fall (Φθινόπωρο). Οι φανς της λάτρεψαν την εμφάνιση και ενθουσιάστηκαν που διακωμώδησε την ατυχία της.

Η νέα συλλογή Valentino εμπνεύστηκε από την παγκόσμια σκηνή των κλαμπ, ενώ άλλα κομμάτια που παρουσιάστηκαν στην επίδειξη περιλάμβαναν παντελόνια νέον και ρούχα με παγιέτες.

Ο δημιουργικός διευθυντής Pierpaolo Piccioli μίλησε στη βρετανική Vogue για την ιδέα πίσω από τη νέα σειρά.

«Είναι η ιδέα του κλαμπ ως ένα μέρος όπου οι φαντασιώσεις μπορούν να γίνουν πραγματικότητα- όπου οι άνθρωποι όχι μόνο επιτρέπεται να είναι αυτοί που θέλουν να είναι, αλλά όπου οι φαντασιώσεις τους μπορούν να τους μεταμορφώσουν σε όποιον θέλουν να είναι. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά σύγχρονο», δήλωσε.