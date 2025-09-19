Σουδάν: Τουλάχιστον 78 νεκροί από επίθεση με drone σε τέμενος 

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε την ώρα της πρωινής προσευχής, αποδίδεται στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF)

Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Παρασκευή ύστερα από πλήγμα με μη επανδρωμένο αεροσκάφος σε τέμενος της πόλης Ελ Φάσερ, στο Νταρφούρ του Σουδάν, σύμφωνα με ανώτατη ιατρική πηγή που μίλησε στο BBC.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε την ώρα της πρωινής προσευχής, αποδίδεται στις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), χωρίς το σώμα να έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη. Ο αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο BBC ανέφερε ότι «δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν επιτόπου». Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 78 σοροί και περίπου 20 τραυματίες, ενώ συνεχίζεται η επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Η RSF και ο τακτικός στρατός βρίσκονται σε αδυσώπητο εμφύλιο εδώ και δύο χρόνια. Η Ελ Φάσερ, τελευταίο προπύργιο του στρατού στο Νταρφούρ, με περισσότερους από 300.000 αμάχους εγκλωβισμένους, βρίσκεται υπό ασφυκτική πολιορκία.

Today, Sept 19, a drone strike hit a mosque in El Fasher, killing dozens of civilians.

This comes amid continuing escalating violence & shelling of civilian areas with the use of heavy weapons.

Targeting civilians & places of worship is a war crime.

Read statement:… pic.twitter.com/XMPoZlE3pU — Sudan Human Rights Hub (@SudanHRH) September 19, 2025

Αυτή την εβδομάδα οι παραστρατιωτικοί εξαπέλυσαν νέα επίθεση, με σφοδρά πλήγματα στον καταυλισμό εκτοπισμένων Αμπού Σουκ, κοντά στην πόλη. Δορυφορικές εικόνες που ανέλυσε το Humanitarian Research Lab του Πανεπιστημίου Γέιλ δείχνουν ότι οι δυνάμεις της RSF ελέγχουν πλέον μεγάλο τμήμα του καταυλισμού, αλλά και το αρχηγείο των «Κοινών Δυνάμεων» (συμμαχικών ομάδων του στρατού) το οποίο στεγάζεται σε πρώην εγκαταστάσεις του ΟΗΕ.

Επαληθευμένα βίντεο δείχνουν μαχητές της RSF στο εσωτερικό του συγκροτήματος, χωρίς να είναι σαφές αν έχουν τον πλήρη έλεγχο. Η πιθανή κατάληψή του θέτει το αεροδρόμιο της Ελ Φάσερ και το αρχηγείο της τοπικής μεραρχίας του στρατού εντός εμβέλειας πυρών. Σύμφωνα με τους ερευνητές του Γέιλ, η πόλη κινδυνεύει να πέσει ολοκληρωτικά στα χέρια της RSF, εκτός αν ο στρατός δεχθεί άμεσες ενισχύσεις.

Σουδάν: Φόβοι για εθνοκάθαρση

Η κατάληψη της Ελ Φάσερ θα ενίσχυε τον de facto διαμελισμό της χώρας, με τη RSF να ελέγχει τη δυτική περιφέρεια και τον στρατό τον βορρά και την ανατολή. Αναλυτές και ακτιβιστές προειδοποιούν ότι οι παραστρατιωτικοί ενδέχεται να στραφούν εναντίον των αμάχων που παραμένουν στην πόλη, πολλοί εκ των οποίων ανήκουν σε εθνοτικές ομάδες που η RSF θεωρεί εχθρικές.

Την Παρασκευή, έκθεση του ΟΗΕ προειδοποίησε για την «ολοένα και πιο έντονη εθνοτικοποίηση της σύγκρουσης», καταγράφοντας αντιποίνων από αμφότερες τις πλευρές. Ωστόσο, διεθνείς οργανισμοί έχουν τεκμηριώσει μια συστηματική πολιτική εθνοκάθαρσης εκ μέρους της RSF εναντίον μη αραβικών κοινοτήτων.

Σε πρόσφατη αναφορά, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα μετέφεραν μαρτυρίες ότι μαχητές της RSF μιλούσαν ανοιχτά για σχέδια «εκκαθάρισης της Ελ Φάσερ» από τον μη αραβικό πληθυσμό. Το παραστρατιωτικό σώμα έχει στο παρελθόν αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν εμπλέκεται σε «φυλετικές συγκρούσεις».

Με πληροφορίες από BBC

