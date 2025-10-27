Σκάνδαλο με μαστογραφίες στην Ισπανία: 2.300 γυναίκες δεν έλαβαν ποτέ τα αποτελέσματα

Χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν την Κυριακή τους δρόμους της Σεβίλλης, καθώς οργή και αγανάκτηση εξαπλώνονται στην Ισπανία για τις σοβαρές παραλείψεις που οδήγησαν εκατοντάδες γυναίκες να μην ενημερωθούν ποτέ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων τους για καρκίνο του μαστού.

Η συντηρητική περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 2.300 γυναίκες που έκαναν μαστογραφία σε δημόσια νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια δεν έλαβαν ποτέ τα αποτελέσματα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εξετάσεις έδειχναν ευρήματα ή αμφίβολα αποτελέσματα που θα έπρεπε να οδηγήσουν σε επανέλεγχο· αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ, αφήνοντας πιθανά περιστατικά καρκίνου αδιάγνωστα.

Οι περιφερειακές αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει σαφείς εξηγήσεις για το πώς συνέβη το λάθος, αλλά ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να ενισχύσουν το προσωπικό στις μονάδες μαστογραφίας. Ωστόσο, πολλοί ασθενείς και ακτιβιστές θεωρούν το μέτρο ανεπαρκές.

«Ούτε λήθη ούτε συγχώρεση»

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές διαδηλώσεις σε πόλεις της Ανδαλουσίας, ενώ η οργάνωση AMAMA, που εκπροσωπεί γυναίκες με καρκίνο του μαστού στη Σεβίλλη, κάλεσε σε μαζική συγκέντρωση την Κυριακή έξω από το Παλάτι του Σαν Τέλμο, έδρα της περιφερειακής κυβέρνησης.

«Ούτε λήθη, ούτε συγχώρεση – παραιτήσου Μπονίγια!», φώναζε το πλήθος, ζητώντας την παραίτηση του προέδρου της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, ο οποίος έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για τη διαχείριση της υπόθεσης. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη στις αρχές του μήνα, ενώ η υπουργός Υγείας της περιφέρειας παραιτήθηκε μετά τις αποκαλύψεις.

Σύμφωνα με το AFP, οι διαδηλωτές φώναζαν επίσης συνθήματα όπως «Οι ζωές μας δεν μπορούν να περιμένουν» και «Τα λάθη στους ελέγχους είναι επίθεση». Ορισμένες ασθενείς έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα καταθέσουν μηνύσεις κατά της περιφερειακής κυβέρνησης.

Πολιτικές προεκτάσεις

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ (PSOE) και την περιφερειακή διοίκηση της Ανδαλουσίας, που διοικείται από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP). Η κεντρική κυβέρνηση κατηγορεί τη Σεβίλλη για ανεπάρκεια στη διαχείριση των δημόσιων νοσοκομείων, ενώ ο πρόεδρος της περιφέρειας Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια απορρίπτει τις επικρίσεις, κάνοντας λόγο για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε εκτενέστερη έρευνα για τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου καρκίνου στη χώρα, ξεκινώντας από την Ανδαλουσία.

Με πληροφορίες από France 24