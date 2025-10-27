ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Σκάνδαλο με μαστογραφίες στην Ισπανία: 2.300 γυναίκες δεν έλαβαν ποτέ τα αποτελέσματα

Χιλιάδες γυναίκες διαδήλωσαν στους δρόμους της Σεβίλλης - Ασάφεια για το πώς συνέβη το λάθος 

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Μαστογραφία Ισπανία Καρκίνος του μαστού Σεβίλλη Facebook Twitter
Φωτ: Getty Images
0

Χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν την Κυριακή τους δρόμους της Σεβίλλης, καθώς οργή και αγανάκτηση εξαπλώνονται στην Ισπανία για τις σοβαρές παραλείψεις που οδήγησαν εκατοντάδες γυναίκες να μην ενημερωθούν ποτέ για τα αποτελέσματα των εξετάσεων τους για καρκίνο του μαστού.

Η συντηρητική περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 2.300 γυναίκες που έκαναν μαστογραφία σε δημόσια νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια δεν έλαβαν ποτέ τα αποτελέσματα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εξετάσεις έδειχναν ευρήματα ή αμφίβολα αποτελέσματα που θα έπρεπε να οδηγήσουν σε επανέλεγχο· αυτό όμως δεν συνέβη ποτέ, αφήνοντας πιθανά περιστατικά καρκίνου αδιάγνωστα.

Οι περιφερειακές αρχές δεν έχουν ακόμη δώσει σαφείς εξηγήσεις για το πώς συνέβη το λάθος, αλλά ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να ενισχύσουν το προσωπικό στις μονάδες μαστογραφίας. Ωστόσο, πολλοί ασθενείς και ακτιβιστές θεωρούν το μέτρο ανεπαρκές.

«Ούτε λήθη ούτε συγχώρεση»

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές διαδηλώσεις σε πόλεις της Ανδαλουσίας, ενώ η οργάνωση AMAMA, που εκπροσωπεί γυναίκες με καρκίνο του μαστού στη Σεβίλλη, κάλεσε σε μαζική συγκέντρωση την Κυριακή έξω από το Παλάτι του Σαν Τέλμο, έδρα της περιφερειακής κυβέρνησης.

«Ούτε λήθη, ούτε συγχώρεση – παραιτήσου Μπονίγια!», φώναζε το πλήθος, ζητώντας την παραίτηση του προέδρου της Ανδαλουσίας Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια, ο οποίος έχει δεχθεί σφοδρή κριτική για τη διαχείριση της υπόθεσης. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη στις αρχές του μήνα, ενώ η υπουργός Υγείας της περιφέρειας παραιτήθηκε μετά τις αποκαλύψεις.

Σύμφωνα με το AFP, οι διαδηλωτές φώναζαν επίσης συνθήματα όπως «Οι ζωές μας δεν μπορούν να περιμένουν» και «Τα λάθη στους ελέγχους είναι επίθεση». Ορισμένες ασθενείς έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα καταθέσουν μηνύσεις κατά της περιφερειακής κυβέρνησης.

Πολιτικές προεκτάσεις

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ (PSOE) και την περιφερειακή διοίκηση της Ανδαλουσίας, που διοικείται από το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα (PP). Η κεντρική κυβέρνηση κατηγορεί τη Σεβίλλη για ανεπάρκεια στη διαχείριση των δημόσιων νοσοκομείων, ενώ ο πρόεδρος της περιφέρειας Χουάν Μανουέλ Μορένο Μπονίγια απορρίπτει τις επικρίσεις, κάνοντας λόγο για πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας.

Το υπουργείο Υγείας της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε εκτενέστερη έρευνα για τα προγράμματα προληπτικού ελέγχου καρκίνου στη χώρα, ξεκινώντας από την Ανδαλουσία.

Με πληροφορίες από France 24

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Καρκίνος του μαστού: Αύξηση των περιστατικών καρκίνου σε νεότερες ηλικίες

Τech & Science / Καρκίνος του μαστού: Αύξηση των περιστατικών σε νεότερες ηλικίες

«Το φαινόμενο είναι ανησυχητικό, αφού συχνά οι νεότερες ηλικίες δεν περιλαμβάνοται στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου, από την άλλη φαίνεται μία σημαντική μείωση της θνησιμότητας στις ασθενείς αυτών των ηλικιών», εξηγεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Λιθουανία κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία: «Δεν θα ανεχθούμε υβριδικές επιθέσεις», διαμηνύει η πρωθυπουργός

Διεθνή / Η Λιθουανία κλείνει τα σύνορα με τη Λευκορωσία: «Δεν θα ανεχθούμε υβριδικές επιθέσεις», διαμηνύει η πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός Ρουτζινιένε δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη συντάξει το διάταγμα, το οποίο περιλαμβάνει μόνο πολύ περιορισμένες εξαιρέσεις για τους πολίτες της Λιθουανίας και της ΕΕ
LIFO NEWSROOM
Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκδήλωση για τους ΛΟΑΤΚΙ+ βετεράνους του στρατού

Διεθνή / Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκδήλωση για τους ΛΟΑΤΚΙ+ βετεράνους του στρατού

Ο βασιλιάς Κάρολος συμμετέχει στην πρώτη του επίσημη εκδήλωση για την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+ ως μονάρχης, αποτίοντας φόρο τιμής στα μέλη της ένοπλης δύναμης που υπέστησαν διακρίσεις λόγω της σεξουαλικής τους ταυτότητας
LIFO NEWSROOM
Πρόσφυγες: Οι ΗΠΑ τους απομάκρυναν από το Αφγανιστάν και τώρα είναι αποκλεισμένοι στην έρημο του Κατάρ

Διεθνή / Πρόσφυγες: Οι ΗΠΑ τους απομάκρυναν από το Αφγανιστάν και τώρα είναι αποκλεισμένοι στην έρημο του Κατάρ

Η ιστορία της παγιδευμένης κοινότητας Αφγανών προσφύγων στη βάση Camp As Sayliyah στο Κατάρ αποτυπώνει τις επιπτώσεις της αμερικανικής παρέμβασης, της μεταναστευτικής πολιτικής και της γεωπολιτικής αβεβαιότητας
LIFO NEWSROOM
Eurofighter: Στην Τουρκία ο Στάρμερ για τη συμφωνία - Τι σημαίνει για τον Ερντογάν η προμήθεια 40 μαχητικών

Διεθνή / Eurofighter: Στην Τουρκία ο Στάρμερ για τη συμφωνία - Τι σημαίνει για τον Ερντογάν η προμήθεια 40 μαχητικών

Νέα εποχή στην αμυντική συνεργασία Βρετανίας-Τουρκίας: Ο Σερ Κιρ Στάρμερ επισκέπτεται την Άγκυρα για να ολοκληρωθεί η συμφωνία προμήθειας 40 Eurofighter Typhoon
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Αργεντινή: Γιατί οι αγρότες των ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι με τα 20 δισ. δολάρια του Τραμπ στον Μιλέι

Διεθνή / Αργεντινή: Γιατί οι αγρότες των ΗΠΑ είναι εξοργισμένοι με τα 20 δισ. δολάρια του Τραμπ στον Μιλέι

Η κυβέρνηση Τραμπ προκαλεί αντιδράσεις με τη διάσωση 20 δισ. δολαρίων προς την Αργεντινή του Χαβιέρ Μιλέι - Οργή στις αγροτικές πολιτείες, διχασμός στους Ρεπουμπλικάνους
LIFO NEWSROOM
Από την Τασμανία στη Νέα Ζηλανδία σε 18 μήνες: Η σανίδα του σερφ που διέπλευσε τον ωκεανό

Διεθνή / Από την Τασμανία στη Νέα Ζηλανδία σε 18 μήνες: Η σανίδα του σερφ που περιέπλευσε τον ωκεανό

Μια μοναδική χειροποίητη σανίδα του σερφ, που χάθηκε το 2024 στην Τασμανία, διασχίζει 2.400 χλμ. μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και επιστρέφει στον ιδιοκτήτη της χάρη στην τύχη, στη θάλασσα και στη δύναμη των social media
LIFO NEWSROOM
 
 