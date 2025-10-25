ΕΛΛΑΔΑ
Καρκίνος του Μαστού: Στο 67% η ίαση στην Ελλάδα μετά την έγκαιρη διάγνωση

«Το "θα πεθάνω" δεν το είπα ποτέ, ούτε το γιατί σε μένα», λέει γυναίκα που εμφάνισε καρκίνο του μαστού

Κάθε έτος σημειώνεται «εξαιρετικό ποσοστό» ίασης του καρκίνου του μαστού / Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Η 25η Οκτωβρίου έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Καρκίνου του Μαστού και τα στατιστικά δείχνουν το ποσοστό της ίασης στην Ελλάδα μετά την έγκαιρη διάγνωση, στο 67%.

Με αφορμή την ημέρα, ο πρωθυπουργός μίλησε για το πρόγραμμα μαζικού προ-συμπτωματικού ελέγχου, το οποίο έχει σώσει πολλές ζωές γυναικών, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης θυμήθηκε τη Φώφη Γεννηματά, η οποία έφυγε πριν τέσσερα χρόνια από τη ζωή, μετά τη δική της μάχη με τον καρκίνο.

«Στην Ελλάδα φαίνεται να ο καρκίνος του μαστού να συναγωνίζεται με τον καρκίνο του πνεύμονα για την πρώτη θέση. Υπάρχουν αντικρουόμενα στοιχεία που φέρνουν τον καρκίνο του μαστού μεταξύ 6.500 και 8.500 περιστατικά. Κάθε έτος έχει εξαιρετικό ποσοστό ίασης. Υπολογίζεται ότι 67% περίπου των γυναικών δεν θα καταλήξουν από την ασθένεια» δήλωσε στο ΕΡΤnews o πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας.

«Το "θα πεθάνω" δεν το είπα ποτέ»

Γυναίκες που βγήκαν νικήτριες από τον προσωπικό τους αγώνα με τον καρκίνο του μαστού, αφηγήθηκαν τη δική τους ιστορία στο ΕΡΤNews. «Να σε προσέχεις. Αν δεν το κάνεις εσύ, δεν θα το κάνει κανένας για σένα» είναι το μήνυμα της ημέρας. «Η πρώτη μου αντίδραση ήταν σοκ. Τελικά καταλήξαμε στην Αγγλία, στο Λονδίνο υποτίθεται για δεύτερη γνώμη, αλλά όταν πήγαμε στο Λονδίνο μας είπαν γιατί το ψάχνετε ακόμη; Είναι πολύ σοβαρά και δεν ξέρουμε αν προλαβαίνουμε να το αντιμετωπίσουμε. Το θα πεθάνω δεν το είπα ποτέ, ούτε το γιατί σε μένα» δήλωσε μια γυναίκα που εμφάνισε καρκίνο του μαστού.

«Μου είπαν ότι έπρεπε να είχα χειρουργηθεί χθες. Είχα και στους δύο μαστούς. Ήταν 8 ώρες στο χειρουργείο που έκανα. Θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερή που είμαι ακόμα εδώ. Προσπαθώ να ενημερώσω και άλλες γυναίκες. Είχα να κάνω μαστογραφία 3 χρόνια», πρόσθεσε μια άλλη.

