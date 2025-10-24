ΕΛΛΑΔΑ

Η Αθήνα και ο Πειραιάς φωταγωγήθηκαν στα «ροζ» για τον μήνα του καρκίνου του μαστού

Ο καρκίνος του μαστού παρουσιάζει αύξηση σε νεότερες ηλικίες

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωταγώγηση του Δρομέα στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού / Eurokinissi
Στα χρώματα του ροζ, στο πλαίσιο των δράσεων ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, φωταγωγήθηκαν απόψε κτίρια και αγάλματα σε Αθήνα και Πειραιά, πρωτοβουλία των ομώνυμων δημοτικών Αρχών.

Ο «Δρομέας», το Δημαρχείο Αθηνών και το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ήταν μεταξύ των κτιρίων και αγαλμάτων, που άλλαξαν για ένα βράδυ χρώμα για τον μήνα του καρκίνου του μαστού.

Φωταγώγηση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού / Eurokinissi
Φωταγώγηση του Δημαρχείου Αθηνών στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού / Eurokinissi
Φωταγώγηση του Δρομέα στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού / Eurokinissi

Καρκίνος του Μαστού: Αύξηση των περιστατικών σε νεότερες ηλικίες

Η ευαισθητοποίηση των δημοτικών Αρχών έρχεται σε μία περίοδο που, σύμφωνα με στατιστικές, ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρκίνου στον γυναικείο πληθυσμό.

Ενδεικτικά, με βάση τις κατά προσέγγιση πρόσφατες εκτιμήσεις της ΕΕ, αποτελεί το 33% των καρκίνων που εμφανίζονται στις Ελληνίδες ετησίως, ακολουθούμενος από τον καρκίνο του παχέος εντέρου (12 %), τον καρκίνο του πνεύμονα (8 %) και τον καρκίνο της μήτρας (7 %).

Με αφορμή τον μήνα Οκτώβριο, ο οποίος έχει θεσμοθετηθεί διεθνώς ως μήνας πρόληψης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, ο πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ΕΑΕ) Ευάγγελος Φιλόπουλος μίλησε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη νόσο που σημειώνει μεγάλη αύξηση εμφάνισης στις νέες ηλικίες.

Φωταγώγηση του Δρομέα στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού / Eurokinissi

Καρκίνος του μαστού: Μειώνεται η θνησιμότητα

Με βάση τα δεδομένα άλλων ανεπτυγμένων χωρών, φαίνεται ότι ενώ ο αριθμός των νέων περιστατικών καρκίνου του μαστού αυξάνεται τις τελευταίες δεκαετίες και θα συνεχίσει να αυξάνεται, η θνησιμότητα από τη νόσο έχει σε σημαντικό ποσοστό μειωθεί, αναφέρει ο κ. Φιλόπουλος.

Προσθέτει ότι η μείωση της θνησιμότητας αποδίδεται σε μεγάλο ποσοστό στις νέες θεραπευτικές εξελίξεις και στη διάγνωση της νόσου σε πιο πρώιμο στάδιο (έγκαιρη διάγνωση). Στην Ελλάδα επίσης, παρατηρείται γενικότερα μείωση της θνησιμότητας σε πολλές μορφές καρκίνου (του μαστού περιλαμβανομένου), αλλά μικρότερη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι ετήσιοι θάνατοι υπολογίζονται στη χώρα μας γύρω στις 2.300.

«Μία τάση των τελευταίων ετών είναι η αύξηση των νέων περιστατικών καρκίνου του μαστού σε νεότερες ηλικίες (μεταξύ 20-49 ετών). Από τη μία πλευρά, αυτό το φαινόμενο είναι ανησυχητικό, αφού συχνά η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα δεν περιλαμβάνεται στα προγράμματα προληπτικού ελέγχου. Και αυτό γιατί είναι δύσκολο καθώς θα πρέπει να προσδιοριστούν κριτήρια αξιολόγησης της επικινδυνότητας για κάθε γυναίκα σ΄αυτές τις ηλικίες, αφού δεν μπορεί αδιακρίτως να υποβάλλονται σε έλεγχο όλες, γιατί το ποσοστό όσων θα ασθενήσουν, είναι αρκετά χαμηλό που να μην αιτιολογεί γενικευμένο έλεγχο. Από την άλλη όμως, ιδίως μετά από τα μέσα της δεκαετίας του 2010 φαίνεται μία σημαντική μείωση της θνησιμότητας και στις ασθενείς αυτών των ηλικιών, χάρις στις σημαντικές θεραπευτικές προόδους που έχουν συμβεί», εξηγεί ο κ. Φιλόπουλος.

Σημειώνει ότι οι γυναίκες φοβούνται ιδιαίτερα τον καρκίνο του μαστού όχι μόνο για τη συχνότητα εμφάνισης του, αλλά και για την ταλαιπωρία των θεραπειών και την αγωνία για τη θηλυκότητα τους. Επίσης, αν ο καρκίνος εμφανιστεί σε νεότερες ηλικίες υπάρχει αγωνία μήπως οι θεραπείες επηρεάσουν τη γονιμότητα, καθώς – δυστυχώς- η ηλικία της πρώτης τεκνοποίησης στην εποχή μας έχει μετατεθεί στις ηλικίες των 30 ή και 40 ετών.

