Σίντι Κρόφορντ: Η Όπρα Γουίνφρεϊ μου συμπεριφέρθηκε σαν να ήμουν «περιουσιακό στοιχείο»

«Θεέ μου, αυτό δεν ήταν καθόλου σωστό». Με αυτή την ατάκα η Σίντι Κρόφορντ περιγράφει την εμφάνισή της στην Όπρα Γουίνφρεϊ το 1986.

Σαράντα χρόνια μετά σχεδόν, η Σίντι Κρόφορντ μίλησε για τη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στην Όπρα Γουίνφρεϊ σημειώνοντας ότι τότε η παρουσιάστρια της συμπεριφέρθηκε σαν να ήταν «περιουσιακό στοιχείο».

Στο «The Super Models», που προβλήθηκε χθες στο Apple TV+, η Σίντι Κρόφορντ μίλησε για την εμφάνισή της το 1986 στο «The Oprah Winfrey Show» μαζί με τον ιδρυτή του πρακτορείου μοντέλων Elite, John Casablancas.

Η παρουσιάστρια του talk show ζήτησε από την τότε 20χρονη να «σηκωθεί για χάρη της μόνο για μια στιγμή», λέγοντας στο κοινό που βρισκόταν στο στούντιο, «Αυτό αποκαλώ (εγώ) σώμα».

Στην χθεσινή προβολή έδειξαν στιγμιότυπο από την συνέντευξη την ώρα που η Σίντι Κρόφορντ σηκώνεται και χαμογελά αμήχανα.

'It was so NOT okay': Cindy Crawford blasts Oprah for treating her like 'CHATTEL' by demanding she show off her body on camera at age 20 to prove she was 'worthy' of fame - as supermodel opens up about regularly PASSING OUT from hunger on shoots pic.twitter.com/9oINGJMW6q