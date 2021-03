Οι ρέιβερς της Βαρκελώνης έχουν βρει έναν τρόπο να παρακάμψουν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού και τα κλειστά κλαμπ με υπαίθριες «σιωπηλές» ντίσκο σε μερικές από τις πιο γνωστές τοποθεσίες της πόλης.

Την Κυριακή, οι λάτρεις της μουσικής καλωσόρισαν την πρώτη μέρα της άνοιξης, φορώντας τα ακουστικά τους και χορεύοντας στην διάσημη παραλία Mar Bella της Βαρκελώνης. Όλοι τηρούσαν τους κανόνες κοινωνικής απόστασης.

«Ήταν απίστευτο, πολύ ωραίο. Δεν περίμενα να υπάρχουν τόσα άτομα», δήλωσε ο Andres Mellado, 41 ετών.

«Στην αρχή φαίνεται λίγο περίεργο να χορεύεις στη μέση της Βαρκελώνης και οι άνθρωποι σταματούσαν για να δουν. Αλλά ήταν όμορφο. Είναι υπέροχο για Κυριακή πρωί, να έρθεις εδώ και να συνδεθείς με τη μουσική», πρόσθεσε.

