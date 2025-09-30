Σερ Γκάρι Όλντμαν: Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός έλαβε τον τίτλο του ιππότη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

«Πολύ συγκινημένος» δήλωσε ο Γκάρι Όλντμαν μετά την απονομή του τίτλου του ιππότη από τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, για την προσφορά του στην υποκριτική.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός δήλωσε μάλιστα ότι ο πρίγκιπας της Ουαλίας του αποκάλυψε πως είναι θαυμαστής της τηλεοπτικής σειράς Slow Horses, στην οποία πρωταγωνιστεί.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ του είπε ότι κάθε φορά που τον βλέπει στη μικρή οθόνη ως τον βετεράνο πράκτορα της MI5 Τζάκσον Λαμπ, σκέφτεται: «Θέλω απλώς να σου ρίξω ένα καλό πλύσιμο». Ο Γκάρι Όλντμαν απάντησε χαριτολογώντας: «Ε, νομίζω σήμερα έχω φροντίσει να είμαι καθαρός».

The Prince of Wales hosted an investiture at Windsor Castle 🎖️ Today, legendary actor Sir Gary Oldman was knighted as a Knight Bachelor, in recognition of his outstanding services to drama. 👑✨#PrinceOfWales #Windsor pic.twitter.com/UDA1zQ5MB8 — Europe Now (@Europe_9Now) September 30, 2025

Sir Gary Oldman has received a knighthood from The Prince of Wales at Windsor Castle for his services to drama. 🎖️



Congratulations, Sir Gary! pic.twitter.com/1VMWIjTyn8 — anna (@tokkianami) September 30, 2025

Η σειρά Slow Horses βασίζεται στα βιβλία Slough House του Βρετανού συγγραφέα Μικ Χέρον.

Ο 67χρονος Όλντμαν είναι γνωστός για την ευρύτητα των ερμηνειών του, έχοντας υποδυθεί πρόσωπα από τον πρώην πρωθυπουργό Ουίνστον Τσόρτσιλ έως τον Σιντ Βίσιους των Sex Pistols.

«Νόμιζα ότι το Όσκαρ ήταν κάτι σπουδαίο»

Μετά την τιμητική διάκριση, ο ηθοποιός είπε: «Ήταν συγκινητικό. Πολύ συγκινητικό. Μιλήσαμε για ένα λεπτό, αλλά σχεδόν δεν έβρισκα τη φωνή μου. Νιώθω ιδιαίτερα τιμημένος, ταπεινός και κολακευμένος, όλα σε ίσο βαθμό. Δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο. Είναι ένα μοναδικό γεγονός. Νόμιζα ότι το Όσκαρ ήταν κάτι σπουδαίο. Χωρίς να θέλω να μειώσω την Ακαδημία, αλλά αυτό ωχριά μπροστά σε αυτήν την τιμή. Ήταν πραγματικά υπέροχο».

Για τη συζήτησή του με τον πρίγκιπα, ανέφερε: «Είπε ότι χάρηκε πολύ που ήταν αυτός που μου απένειμε τον τίτλο. Είναι θαυμαστής του Slow Horses».

Στη δεκαετία του 2000 και στις αρχές του 2010 ο Γκάρι Όλντμαν εμφανίστηκε σε ορισμένες ταινίες «Harry Potter» ως Σίριους Μπλακ, και παραδέχτηκε ότι θα το σκεφτόταν αν του ζητούσαν να παίξει τον Ντάμπλντορ στη νέα σειρά που ετοιμάζεται.

Δήλωσε «περίεργος» για τη νέα σειρά και πρόσθεσε ότι σκοπεύει να τη δει: «Καλή τύχη σε αυτούς. Εμείς κάναμε το δικό μας. Η δουλειά μας έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, είχε τεράστια επιτυχία. Αλλά πολλά από τα βιβλία έμειναν έξω, επειδή οι ταινίες είχαν χρονικό περιορισμό».

«Ίσως να σκεφτόμουν τον Ντάμπλντορ...»

Όταν ρωτήθηκε αν θα ξαναέπαιζε τον Σίριους Μπλακ αν του το ζητούσαν, απάντησε: «Όχι, είμαι πολύ μεγάλος πια για τον Σίριους Μπλακ. Ίσως να σκεφτόμουν τον Ντάμπλντορ… δεν θα έλεγα αμέσως όχι. Θα το σκεφτόμουν. Αλλά οι μέρες μου ως Σίριους Μπλακ έχουν περάσει».

Σχετικά με τους αγαπημένους του ρόλους, ανέφερε τον Τσόρτσιλ και τον Σμάιλι στο Tinker Tailor Soldier Spy, λέγοντας ότι «περιέργως τον νοσταλγούσε όταν τελείωσε». Πρόσθεσε ότι χαίρεται ιδιαίτερα με το Slow Horses, καθώς «υπάρχουν ακόμα ιστορίες να ειπωθούν» και «το συνεργείο και οι ηθοποιοί είναι απλώς υπέροχοι».

Ο ίδιος είπε: «Είναι πραγματικά μία από τις πιο απολαυστικές δουλειές που έχω κάνει σε 47 χρόνια καριέρας».

Με πληροφορίες από The Independent

