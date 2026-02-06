Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην ανατολική Τουρκία

Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν λίγη ώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, στην ανατολική Τουρκία.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στην περιοχή Κεμάχ του Ερζίντζαν, στην ανατολική Τουρκία.
Υπενθυμίζεται ότι σαν σήμερα το 2023, σημειώθηκε ο φονικός σεισμός που είχε πλήξει το Καχραμανμάρας, αφήνοντας πίσω χιλιάδες νεκρούς.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ισχυρή δόνηση είχε εστιακό βάθος 4,5 χιλιομέτρων και επίκεντρο 55 χιλιόμετρα δυτικά - νοτιοδυτικά της περιοχής Ερζίντζαν στην Τουρκία και 22 χιλιόμετρα νότια - νοτιοανατολικά της περιοχής Ρεφαχίγε.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στο Ελαζίγ, την Τραπεζούντα, την Αντιγιαμάν, τη Μαλάτεια αλλά και τις γύρω επαρχίες.
#Earthquake (#deprem) possibly felt 44 sec ago in #Turkey. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) February 6, 2026
Την ίδια ώρα, βίντεο από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων καταγράφουν τη στιγμή που ο σεισμός γίνεται αντιληπτός, με τους πολίτες να πανικοβάλλονται και να τρέχουν προς τις εξόδους.
📌Erzincan’da 4.9 büyüklüğündeki deprem Elazığ’da da hissedildi, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/skv0Iul8Pb— Karar Haber (@KararHaber) February 6, 2026